Fórmula 1 Las Vegas GP
Red Bull "intenta entender" la causa de las quejas de Max Verstappen en Las Vegas
Pierre Waché aclaró tras las primeras sesiones de entrenamientos que Red Bull vuelve a lidiar con un problema de balance. El equipo aún no ha podido probar su pequeña actualización en Las Vegas debido a la lluvia
Ronald Vording
Publicado: 20 nov 2026, 11:34
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Después de las sesiones de práctica del jueves en Las Vegas, Red Bull —como todos los equipos de Fórmula 1— se quedó con muy pocas respuestas. Isack Hadjar finalmente terminó cuarto en la tabla de tiempos, pero eso significa muy poco dado que no se pronostica más lluvia para el resto del fin de semana.
Por lo tanto, las condiciones no fueron representativas durante la jornada de prácticas, y precisamente por eso Max Verstappen permaneció tanto tiempo en el garaje. Recién en los últimos cinco minutos, después de la bandera roja tardía, el neerlandés marcó su primera vuelta cronometrada. Simplemente había muy poco por aprender.
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Sin embargo, Verstappen no quedó conforme con el RB22 durante su breve aparición en pista.
Todo comenzó con un presunto problema en la unidad de potencia, con Verstappen reportando falta de potencia en su vuelta de salida. Red Bull respondió explicando que estaba relacionado principalmente con las bajas temperaturas y que mejoraría por sí solo, aunque Verstappen contestó: "¡Esto no es normal!"
Después de la sesión, el director técnico Pierre Waché explicó el trasfondo de esas quejas, que también se escucharon por parte del compañero de equipo de Verstappen, Hadjar.
"Creo que se trata principalmente de la gestión de energía y del despliegue del MGU-K a lo largo de la vuelta. Hubo un pequeño ajuste fino en ese aspecto para asegurarnos de que esté optimizado para la vuelta", dijo Waché.
"Cuando el agarre es tan bajo en estas condiciones, la adaptación de la gestión de energía nos lleva algo de tiempo".
Sin embargo, esa no fue la única queja de Verstappen. El tetracampeón mundial también dijo por la radio del equipo: "Este auto no es bueno, chicos, el mismo problema que en Brasil".
Waché subrayó que esto no estaba relacionado con la unidad de potencia DM01, ni con el freno motor —otro aspecto que ha complicado con frecuencia a Verstappen este año—, sino únicamente con el equilibrio del auto.
"No, eso no tiene que ver con la unidad de potencia. Tiene que ver con el equilibrio del auto, no estaba contento con cómo se comportaba el coche. Estamos intentando entender de dónde viene".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
En Sao Paulo, Verstappen dijo que el equilibrio había cambiado por completo después del primer stint con intermedios. Según él, esto no podía explicarse del todo por el cambio a neumáticos slicks, ya que el auto también se sintió muy diferente durante las últimas vueltas con intermedios en comparación con la fase inicial.
Durante la práctica en Las Vegas, Verstappen experimentó los mismos problemas de equilibrio en la parte trasera del auto, algo que Red Bull analizará antes de la clasificación.
Sin embargo, Hadjar dijo que tiene "una buena sensación" con este circuito urbano, aunque Waché todavía no está dispuesto a compartir plenamente ese optimismo.
"Nunca soy optimista. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero no sabemos dónde estamos. Creo que todos están trayendo algún tipo de actualización. Algunos equipos incluso traen algunas actualizaciones de motor.
"Veremos dónde estamos. Es difícil decirlo. Por el momento, Max no está muy contento con el auto, e Isack sí. Tenemos que trabajar en ello y ver cómo podemos extrapolarlo a las condiciones de mañana".
Mientras Waché mencionó mejoras, Red Bull también llevó una actualización menor al desierto de Nevada. Se trata de una pequeña modificación en el endplate del alerón delantero, que Hadjar dijo que vale "menos de una décima".
Sin embargo, debido a las condiciones complicadas, Red Bull todavía no ha podido probar la nueva pieza y deberá esperar hasta la tercera sesión de práctica para hacerlo.
"Sí, también trajimos alguna actualización, principalmente queremos probarla aquí. Estaba previsto probarla en la FP1, cosa que no pudimos hacer, y lo mismo para la FP2. Tenemos que rodarla en seco y esperamos poder hacerlo mañana por la mañana".
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