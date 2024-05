Brown cree que habrá más salidas en Red Bull F1 junto a la de Newey

El miércoles se anunció que el exitoso diseñador Newey dejaría Red Bull después de 19 años, durante los cuales ayudó al equipo a ganar siete campeonatos de pilotos y seis de constructores con Sebastian Vettel y Max Verstappen como pilotos estrella.

Se cree que Newey decidió dejar Red Bull después de desilusionarse con la política interna del equipo, que se ha convertido en una batalla por el control entre el lado tailandés de la compañía que respalda al jefe del equipo, Christian Horner, y el lado austriaco alineado con Helmut Marko y la familia Verstappen.

El asunto saltó a la luz pública a raíz de una investigación interna sobre el presunto comportamiento inapropiado de Horner hacia una empleada , una denuncia que inicialmente fue desestimada pero que ha sido recurrida.

El jefe de McLaren, Brown, dice que no le sorprendió que alguien con la "muy alta integridad" de Newey dejara Red Bull como resultado y espera que Newey no sea el último nombre de alto perfil en renunciar.

"¿Estoy sorprendido? Hace seis meses, me habría sorprendido", dijo Brown. "Pero teniendo en cuenta todo lo que ha pasado desde el comienzo del año y conociendo a Adrian bastante bien, y él es un individuo de muy alta integridad, no me sorprende que se vaya".

"Creo que lo que está pasando allí es un poco desestabilizador. Probablemente sea la primera ficha de dominó que caiga, pero creo que no será la última, a juzgar por los currículos que circulan por ahí".

Zak Brown, CEO de McLaren Racing Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cuando se le pidió que aclarara si McLaren había recibido más currículums desde que comenzó la confusión de Red Bull, Brown respondió: "Sí, hemos visto un aumento en los currículums que nos llegan del equipo y creo que Adrian es el diseñador más exitoso de todos los tiempos".

"Además de la calidad técnica que aporta a la escudería, la gente quiere trabajar para gente como Adrian y trabajar a su lado".

"Así que creo que echarán de menos lo que aporta al equipo desde un punto de vista puramente técnico y luego creo que se echará de menos el liderazgo y el entusiasmo que la gente siente al trabajar con él".

Newey estará disponible para los equipos rivales a partir de marzo de 2025, y Ferrari es uno de los principales candidatos a hacerse con sus servicios. Mientras tanto, Brown restó importancia a la idea de que McLaren hiciera un movimiento por él.

"En lo que respecta a McLaren, estoy muy contento con todo el trabajo que los hombres y mujeres de McLaren están haciendo", añadió.

"Creo que hemos empezado a demostrar desde la segunda mitad del año pasado que saben cómo poner rendimiento en el coche, así que tengo toda la fe del mundo en el equipo que tenemos".

"Queremos volver a estar delante y creo que tenemos la gente, el talento, el equipo y los pilotos para conseguirlo. Así que vamos a mantener el rumbo".