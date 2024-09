"Red Bull está al mismo ritmo de Colapinto en Singapur", dice Marko

Red Bull Racing llegó a Marina Bay con la esperanza de construir sobre la buena actuación que tuvo Sergio Pérez el pasado fin de semana en Azerbaiyán, pero la primera jornada de actividad no fue lo que esperaba el equipo de Milton Keynes.

Ni Max Verstappen ni "Checo" Pérez se mostraron cómodos con sus respectivos coches y solamente uno de ellos –el mexicano- logró terminar la segunda sesión de entrenamientos, que es la más representativa del día, entre los diez primeros.

Pérez marcó un mejor tiempo personal de 1m31s598 que lo depositó octavo a 0s871 del más veloz del viernes, el McLaren de Lando Norris, mientras que Verstappen apenas pudo terminar 15º en el clasificador con un registro de 1m32s021, a 1s294 de la cima.

Lo conseguido por el tricampeón mundial lo dejó apenas un puesto por delante del argentino Franco Colapinto, quien se ubicó 16º con su Williams.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Acabo de mirar y estamos en el mismo ritmo que Colapinto...", dijo un sorprendido Marko en exclusivo a Motorsport.com sobre el viernes de su escudería en el Gran Premio de Singapur.

"Nada está funcionando. En el coche de Max no funciona nada. Tanto con el neumático blando como con el duro no tiene agarre ni equilibrio", agregó.

Al ser preguntado si Red Bull podría encontrar soluciones de cara al sábado y el domingo, Marko respondió: "En este momento yo diría que es muy preocupante. Seguro que tenemos que probar algo drásticamente ahora. Vamos a ver qué podemos probar".

Pierre Waché, jefe técnico de Red Bull, había dicho hace unas semanas que el RB20 tiene problemas fundamentales en circuitos urbanos como el de Marina Bay y que solo pueden solucionarse durante el invierno al terminar la temporada.

"No, no podemos aceptar eso. Tenemos que arreglar las cosas para asegurarnos de que somos más competitivos", dijo Marko cuando se le recordó esa declaración.

A contracara de lo hecho por Red Bull, el otro equipo de la marca, RB, tuvo un viernes sólido con Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo mostrándose muy competitivos en los dos entrenamientos, terminando cuarto y sexto, respectivamente, en la FP2.

Preguntado cómo es que el segundo equipo de Red Bull puede sortear mejor los desafíos de Singapur, Marko no tuvo una explicación.

"No lo sé. Especialmente después de Bakú, porque no trajeron ninguna pieza nueva aquí. Tenemos que ver. Yuki también fue increíblemente rápido con el neumático duro. No tengo explicación, lo siento".