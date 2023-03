"Red Bull está en otro planeta", dice Leclerc

Cargar reproductor de audio

Leclerc se clasificó tercero para el inicio de la temporada y, habiendo guardado un juego nuevo de neumáticos blandos, pudo adelantar a Sergio Pérez en la salida.

Más tarde, el mexicano volvió a ponerse por delante y Leclerc tuvo que conformarse con la tercera posición mientras el líder Max Verstappen y "Checo" Pérez se alejaban.

Sin embargo, su carrera terminó por una pérdida de potencia que le hizo detenerse en pista en la vuelta 40.

"No es lo suficientemente bueno", dijo Leclerc sobre el ritmo de carrera de Ferrari. "Estamos lejos de Red Bull, así que tenemos que empujar y entender qué han encontrado durante este parón porque están en otro planeta en ritmo de carrera".

"Por ahora, no lo sabemos. Somos rápidos en clasificación, pero no lo somos en carrera, y no por poco. Así que creo que Red Bull ha encontrado algo grande en alguna parte, y tenemos que encontrarlo".

"Es muy difícil de entender porque, obviamente, el coche de la clasificación a la carrera no cambia en absoluto".

"Pero por alguna razón en una vuelta estamos muy cerca de ellos, y en la carrera estamos a un segundo en algunas partes de la carrera. La diferencia es una locura, así que tenemos que investigarlo".

A la pregunta de Motorsport.com de si Ferrari había conseguido las mejoras en línea recta que esperaba, respondió: "Sí, pero ahora nos falta en las curvas".

Ferrari sufrió una mayor degradación de los neumáticos que Red Bull en la carrera, lo que fue una característica habitual durante la temporada 2022.

El equipo explicó entonces que la degradación se vio agravada porque los pilotos tuvieron que apretar más en carrera para seguir el ritmo de los Red Bull, que iban mejorando, y Leclerc reconoció que fue una situación similar el pasado fin de semana.

"Creo que simplemente somos lentos", dijo. "La degradación de los neumáticos puede ser un poco, pero al final simplemente nos falta rendimiento".

"Tenemos que empujar más para extraer el rendimiento del coche y entonces aparece la degradación. Tenemos que analizarlo porque por ahora estamos muy lejos del ritmo de carrera ganador".

"Creo que es muy difícil separar degradación y rendimiento. Creo que al final somos demasiado lentos en carrera, y porque somos demasiado lentos estamos forzando mucho, y estamos destrozando los neumáticos, porque somos lentos".

"Red Bull parece tener mucho más rendimiento que nosotros en carrera, así que pueden gestionar en las primeras vueltas, y luego empiezan a empujar, y por eso su degradación es mucho mejor".

Leclerc insistió en que había poco positivo que extraer del fin de semana de Bahréin, tanto por el problema de rendimiento como por la falta de fiabilidad que afectó a su coche.

"Lo único positivo que podemos sacar del fin de semana es que tomamos la decisión correcta en la clasificación al mantener los blandos nuevos", dijo. "Tuvimos una buena salida, pero eso no es suficiente para estar contento después de lo que pasó".

"Estuvimos en segunda posición durante bastantes vueltas, que sinceramente era lo máximo a lo que podíamos aspirar".

"Luego nos pasó 'Checo', que era sólo cuestión de tiempo. Este fin de semana están en su propia liga en cuanto a velocidad, así que no pudimos plantarles cara. Todo eso no importa, ya que tenemos que terminar la carrera".

"Se trataba de tratar de gestionar el ritmo, gestionar la diferencia con los chicos de atrás, lo que estaba haciendo, no realmente empujando masivamente, pero de todos modos no había tiempo suficiente en el coche para ser capaz de desafiar a Red Bull".

"Así que la tercera era la posición correcta, pero por desgracia, no terminamos la carrera".

