El fin de semana de Singapur supone un hito para Verstappen. El holandés disputa este fin de semana su Gran Premio número 250 de Fórmula 1 y, de paso, ha conseguido su 50.ª pole position.

Verstappen forma ahora parte de un selecto grupo de tan solo cinco pilotos —junto a Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Ayrton Senna y Sebastian Vettel— que han conseguido 50 o más pole positions, pero el holandés insiste en que no presta mucha atención a ese tipo de logros.

"No es por eso por lo que hago esto. Me lo tomo fin de semana a fin de semana e intento siempre sacarle el máximo partido. Ya sea la número 50, la 55 o la 45... Cuantas más, mejor, por supuesto, pero no es algo en lo que vaya a detenerme ni a felicitarme a mí mismo pensando: “Esto está muy bien”. No, en absoluto".

No obstante, los dos primeros días en Singapur han sido especiales. Verstappen ha liderado todas las sesiones importantes hasta ahora —la clasificación de sprint, la carrera de sprint y la clasificación normal—, a pesar de que el circuito urbano suele ser el talón de Aquiles de Red Bull en los últimos años.

Se podría pensar que eso sería motivo de satisfacción, pero Verstappen sigue sin estar del todo contento al hablar con los medios holandeses en el paddock.

"No, porque, claro, no es perfecto", respondió Verstappen cuando Motorsport.com le preguntó por qué no parecía 100 % satisfecho. "Siempre hay margen de mejora y yo siempre quiero sacar más partido. En eso seguiremos trabajando".

Especial atención a la salida en Singapur

Dos aspectos no fueron óptimos para Verstappen el sábado en Singapur: las reducciones de marcha y —lo que es mucho más importante— su salida en la carrera sprint.

Inmediatamente después de la carrera más corta del fin de semana, Verstappen calificó su salida de "horrible" y advirtió de que si se repetía el domingo, podría costarle la carrera a Red Bull.

Un análisis más detallado de los problemas en la salida revela dos cuestiones distintas. Sí, Verstappen ha tenido, en general, dificultades con salidas deficientes e irregulares en numerosas ocasiones este año, pero en las condiciones de lluvia de Sepang y Singapur, el problema también estuvo relacionado, en parte, con la recomendación del equipo sobre qué marcha utilizar.

Verstappen fue superado en la salida por George Russell durante la carrera sprint del sábado Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Verstappen salió en segunda marcha en ambas ocasiones —algo bastante habitual en la F1 en condiciones de lluvia—, pero varios rivales, entre ellos Russell, optaron por la primera marcha en ambas ocasiones, lo que les ayudó a hacer girar el turbo y salir de la parrilla de forma más eficaz con las unidades de potencia de 2026.

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"En Malasia, el problema fue otro. Ese problema se sumó a todo lo demás, lo que hizo que salir en segunda marcha no funcionara correctamente allí.

"Entonces el equipo pensó: si ese problema no vuelve a darse aquí, salir en segunda marcha debería funcionar bien esta vez. Pero aún así no fue lo suficientemente bueno. Mi salida fue, en realidad, bastante buena en comparación con la de la mayoría de los demás, pero no en comparación con la de George Russell y Lewis Hamilton".

Por lo tanto, la arrancada volverá a ser objeto de especial atención el domingo, sobre todo con dos Ferrari de alineados justo detrás de Verstappen —que, de media, son los coches que mejor salen esta temporada—.

"Sí, sabes perfectamente que tendrán buenas salidas. Han sido así toda la temporada. Siempre es un factor importante en Singapur, y si has tenido algunas salidas malas, es natural que se le preste aún más atención".

Cuando Motorsport.com preguntó a Verstappen si mañana abordaría de forma diferente una salida en la que pudiera llover, este dejó claro en primer lugar que no esperaba necesariamente esas condiciones.

"Espero que mañana esté seco, para empezar. De lo contrario, ya tendremos que ver si es lo suficientemente bueno".

Sin embargo, en caso de lluvia, Verstappen insinuó que esta vez cambiaría su selección de marchas. "¡Creo que está bastante claro que la segunda marcha no es la adecuada para nosotros en este momento!", comentó entre risas el cuatro veces campeón del mundo.

Verstappen sabe que una buena salida será crucial para poder ganar por primera vez el Gran Premio de Singapur Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

¿Cómo es posible que Racing Bulls tenga mejores arrancadas que Red Bull?

Sorprendentemente, el equipo hermano Racing Bulls ha logrado a menudo mejores salidas que el equipo principal este año, a pesar de que Verstappen ha subrayado que el hardware y el software son completamente idénticos.

"Todo es igual, pero, por supuesto, hay ingenieros que pueden utilizar diferentes ajustes para el embrague, el motor y distintos procedimientos para calentar los neumáticos, etc. Así que ahí hay una diferencia, entre las distintas personas y su forma de trabajar".

Según Verstappen, ahí es precisamente donde Red Bull tiene que mejorar, aunque subrayó que la situación ya no es tan desastrosa como lo era a principios de año.

"No, al principio tuve muchos problemas. Un montón de incidencias aleatorias que no dejaban de surgir, y además seguían ocurriendo en mi lado del garaje".

Ahora se trata más bien de los detalles, pero Verstappen sabe mejor que nadie que esos detalles podrían marcar la diferencia entre la victoria y la derrota mientras persigue su primera victoria en el Circuito Urbano de Marina Bay.

"Sabes que hay muchas posibilidades de ganar esta carrera si haces una buena salida. Pero sí, si la pierdes por eso, claro que duele, pero también hay que aceptarlo. Así son las cosas. Pero, por supuesto, el domingo haremos todo lo que podamos".