Red Bull no tiene explicación para su mala clasificación en Italia F1

Red Bull Racing vivió un sábado difícil en el Autodromo Nazionale Monza, donde Max Verstappen solo pudo alcanzar el séptimo puesto en la parrilla de salida del domingo, un lugar por delante de Sergio Pérez.

Si bien el piloto mexicano ha tenido problemas a la hora de clasificar este año, el resultado del neerlandés fue especialmente sorprendente, ya que significara su peor lugar de partida en una carrera donde no tenga penalizaciones desde que fue 11º en la clasificación de Singapur el año pasado.

Desde Red Bull se mostraron especialmente sorprendidos porque Verstappen logró un tiempo de 1m19s662 para ser segundo en la Q2, pero luego solo alcanzó una mejor vuelta de 1m20s22 en la Q3, siendo el único de los integrantes de la fase final de la sesión que no bajó su merca entre una fase y la otra.

"Es muy complicado. Creo que simplemente no entendemos que hicimos (por Verstappen) un tiempo de 1m19s6 con gomas usadas (en la Q2) y luego no pudo, con dos juegos de neumáticos nuevos, hacer mejor que 1m20s (en la Q3). El equilibrio simplemente no está allí para él. Puedes escuchar sus comentarios", dijo Horner a Sky Sports F1.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Hay algo que fundamentalmente está sucediendo que no estamos entendiendo en este momento. Así que obviamente tenemos que entenderlo y entender por qué, con neumáticos viejos, puede hacer ese tiempo y con dos juegos de neumáticos nuevos no pudimos llegar a ninguna parte cerca de eso", agregó.

Verstappen llegó al Gran Premio de Italia con 70 puntos de diferencia sobre Lando Norris, quien viene de vencerlo cómodamente en Zandvoort el pasado fin de semana. Sin embargo, Horner advirtió que Red Bull ahora cayó también detrás de Mercedes y de Ferrari, y pidió soluciones al equipo.

"Obviamente estamos revisando todo. Corrimos con especificaciones más antiguas el fin de semana pasado para ver si eso corregía alguno de los problemas, y la realidad es que todavía teníamos las mismas características de manejo y problemas con las especificaciones de principio de año".

"Así, que ha dado una gran cantidad de datos para los chicos, pero mucho para comprender. Y tenemos que abordarlo rápidamente. Podemos ver que los McLaren han dado un paso significativo en las últimas carreras. Y ahora también estamos por detrás de Ferrari y Mercedes. Así que hay mucho por hacer, luchar por los puntos para mañana, pero obviamente salir séptimo y octavo, va a ser duro", dijo.

El director de Red Bull dejó en claro que lo más preocupante en este momento es que el equipo de Milton Keynes no entiende qué es lo que sucede con el RB20, un coche que se había mostrado dominante en el inicio del año.

"Creo que hay algo que claramente no está funcionando en el coche, y estamos tratando de desentrañar eso y entender. En primer lugar tienes que entender el problema y entender cómo abordarlo y luego ponerlo en práctica. Así que habrá una solución de ingeniería a un problema de ingeniería", finalizó.