Red Bull revela los kilos extra del RB18 y cuánto tiempo le costó

El RB18 pasará a la historia como uno de los coches de F1 más exitosos de todos los tiempos, ya que Red Bull Racing consiguió ganar nada menos que 17 de los 22 grandes premios disputados este año.

Sin embargo, la fiabilidad y el sobrepeso del monoplaza complicaron el inicio de la temporada para la escudería de Milton Keynes. Ahora que el año deportivo ha terminado, y repleto de éxito, Marko mencionó cifras al respecto por primera vez.

"Empezamos la temporada con bastante sobrepeso. Bueno, el propio Max por supuesto que no, pero el coche sí", sonrió Marko al bicampeón del mundo que estaba a su lado en una entrevista con Servus TV de Austria.

"Lo que hay que saber: diez kilos de sobrepeso equivalen a perder tres décimas por vuelta. Nuestro coche pesaba casi veinte kilos de más. Así que internamente sabíamos que teníamos una reserva increíble detrás, que había mucho margen para mejorar", explicó Marko.

La ventaja dentro de esta desventaja fue que Red Bull tenía una dirección de desarrollo muy clara. "Si pruebas algo en el túnel de viento, es que realmente lo estás probando y no tienes ninguna garantía de que algo vaya a funcionar. Pero sabíamos que podíamos ganar cinco décimas si reducíamos el peso".

Verstappen sacó más provecho que Pérez al perder peso

Podio en Abu Dhabi: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

La pérdida de peso funcionó gradualmente y tuvo un buen efecto secundario para Max Verstappen sobre Sergio Pérez.

"Como el coche se hizo más ligero, empezó a adaptarse mejor al estilo de conducción de Max. Él quiere una parte delantera afilada y un ligero sobreviraje. No muchos pilotos pueden conducir con eso, pero para Max es lo óptimo. Lo sabíamos: si le damos un buen coche en términos de manejabilidad, puede superar a la competencia. Eso también explica por qué las carreras más contundentes vinieron de Max (y no de Pérez). No marcamos casi ningún (piloto) uno a dos. Sergio, por supuesto, consiguió dos victorias, pero a medida que el coche se fue sintiendo diferente, la combinación coche-piloto (con Verstappen) se hizo enormemente fuerte. Con la estrategia, creo que también lo hemos hecho bien en casi todas las carreras, o bueno, en realidad sólo en todas. Después de Australia, tampoco tuvimos averías técnicas, así que todo salió bien".

Marko destaca así que 2022 ha sido el mejor año hasta ahora, tanto desde el punto de vista del equipo como para Verstappen a nivel individual.

"Max ha sido este año más rápido que nunca. Al hacerlo, se ha convertido en un encantador de neumáticos. Ha conservado sus neumáticos y ha conducido tácticamente, pero también los ha vuelto a usar inmediatamente cuando ha sido necesario. Ha controlado el año, pero como he dicho, con un buen coche y un muy buen equipo detrás. Por eso este año hemos llegado a esas cifras tan contundentes".