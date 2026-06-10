Red Bull quedó "sorprendido" por Kimi Antonelli en Mónaco: "Desapareció"

Kimi Antonelli estableció un récord como el ganador más joven de un grand slam en la historia de la Fórmula 1 cuando dominó el Gran Premio de Mónaco, y el jefe de Red Bull, Laurent Mekies, admite que su "serio ritmo" fue una sorpresa para muchos observadores.

El joven piloto de Mercedes puso su Mercedes en la pole position en el principado por delante del Red Bull de Max Verstappen. Sin embargo, el neerlandés tuvo problemas el domingo en la salida y se retiró de la carrera. A partir de entonces, Antonelli afrontó poco desafío al frente y se encaminó con facilidad hacia su quinta victoria consecutiva.

"Kimi desapareció", dijo Mekies, al ser preguntado sobre la actuación del piloto de Mercedes. "Mérito para Kimi, creo que nos sorprendió a todos al ser tan rápido aquí estando solo en su segundo año.

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"Creo que mostró hoy que lo que había hecho ayer [en la clasificación] no fue una vuelta mágica sino que tenía un ritmo muy serio. Si Max habría podido o no desafiar ese ritmo, de nuevo nunca lo sabremos".

Verstappen presentó una dura batalla en Mónaco el sábado. Aunque Antonelli le arrebató la pole position por solo 0.043s en el circuito urbano, el cuatro veces campeón del mundo había rodado más rápido que él en las dos primeras rondas de clasificación.

El equipo "encontró el punto óptimo" para Verstappen el sábado, pero no pudo trasladarlo al domingo, ya que el problema de motor apareció antes de que su carrera realmente hubiera comenzado.

Max Verstappen lined up in second behind Kimi Antonelli on Sunday Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Ciertamente, el nivel al que Max ha estado pilotando en la clasificación, no solo una vuelta, ya sabes, la Q2, los dos intentos de la Q3, fue muy impresionante", añadió Mekies. "Sabemos que cada vez que consigues que Max se sienta cómodo con el coche obtienes ese efecto extra de Max, así que me habría gustado ver qué habría hecho en la carrera".

Verstappen reconoció que había sido "un fin de semana realmente bueno hasta la carrera", pero admitió que estaba "decepcionado por no estar en el podio" llegado el domingo.

"Simplemente necesitamos asegurarnos de que, por supuesto, terminamos las carreras", dijo. "Pero primero necesitamos entender qué salió mal hoy".

En cuanto a qué fue realmente lo que salió mal, Mekies dijo que el equipo ha identificado cuál fue el problema y admitió que "no le dio ninguna oportunidad" de competir por el podio.

"Es un problema de motor", explicó. "Obviamente, solo podemos disculparnos con Max porque el trabajo que había hecho con el equipo para alcanzar ese nivel de ritmo en Mónaco fue sobresaliente. Probablemente sea demasiado pronto para hablar de cuál es la solución, pero creemos que hemos identificado cuál es el problema".

Información adicional de Ben Vinel.