Red Bull F1 tiene un segundo por vuelta sobre el resto, dice un rival

Las dos primeras carreras del campeonato 2023 de Fórmula 1 han sido dos monólogos de Red Bull Racing, con Max Verstappen venciendo de punta a punta en Sakhir seguido de Sergio Pérez, antes que el mexicano liderara el camino en Yeda para otro 1-2 del equipo de Milton Keynes.

Pese a esos resultados, los directivos de Red Bull se han encargado de declarar cada vez que pueden que aún es pronto en la temporada, y que los rivales se van a acercar, a la vez que dicen que el desarrollo del RB19 estará limitado por la sanción que acarrea Red Bull por infringir el tope de gastos en 2021.

Pero para Alan Permane, director deportivo de Alpine, la diferencia que Red Bull tiene sobre el resto de la parrilla es aún mayor a la que se vio hasta ahora en los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita.

"Parece que nadie se acerca a Red Bull este año, parece que tienen un segundo por vuelta de ventaja, honestamente. Sí, es frustrante", comentó Permane.

El directivo de Alpine, que es quinto en el campeonato con apenas ocho puntos, se refirió además al rendimiento de su equipo y a lo hecho por Aston Martin en este arranque de temporada.

"En realidad nuestro objetivo era estar más cerca del tercer puesto. De momento no es el caso. En realidad, puede serlo, porque si Mercedes es el tercer equipo más rápido, quizá estemos más cerca de ellos que el año pasado. Pero no es lo suficientemente bueno. No es donde queremos estar y creo que Aston ha tomado a todo el mundo por sorpresa con el salto que han dado", dijo.

Preguntado sobre qué es lo que le falta a Alpine en su monoplaza A523, Permane respondió: "Sinceramente, no lo sé. Sospecho que es un poco en todas partes. Los pilotos quieren mejorar un poco la frenada y la tracción. No hay un área real de la que se quejen. Tenemos que mejorar en todas partes, estoy seguro".

