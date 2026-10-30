Fórmula 1 GP de México

Por qué la renovación de Checo Pérez con Cadillac complementa el plan a futuro del GP de México

La permanencia de Checo Pérez con Cadillac hasta 2029 podría ser el último punto que F1 necesita para renovar con CIE la extensión más allá del 2028.

Luis Ramírez

Publicado: 30 oct 2026, 10:55

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La permanencia de Sergio Pérez en la Fórmula 1 tras su acuerdo con Cadillac hasta 2029 representa un soplo de aire fresco y una gran noticia para la organización del Gran Premio de la Ciudad de México. De cara a las negociaciones que Grupo CIE iniciará con la cúpula de la categoría reina para extender el contrato que vence en 2028, el respaldo del piloto tapatío alienta a ambas partes a buscar un nuevo acuerdo trienal.

Sin embargo, la continuidad de Checo Pérez en la parrilla es una pieza clave, pero no es el único argumento que blindaría la permanencia de la carrera a largo plazo. Actualmente, los promotores estrenan el contrato firmado para cubrir las ediciones de 2026, 2027 y 2028. En un entorno donde Liberty Media apuesta por contratos a muy largo plazo, iniciar las conversaciones con tiempo es fundamental.

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Durante la inauguración del Pabellón Ciudad de México, Alejandro Soberón Kuri, fundador y CEO de Grupo CIE, confirmó que el diálogo con la directiva del Gran Circo y el gobierno de la capital se encuentra activo.

“Estamos en conversaciones, tenemos todavía en el contrato dos carreras más, la del 2027 y la del 2028, y se están iniciando las conversaciones para ver la viabilidad de extender ese plazo. Estamos conversándolo con la Ciudad de México, conversándolo con Fórmula 1, y creo que todos tenemos el ánimo de lograr que esta fiesta continúe y de que se enriquezca. Éste es el evento deportivo internacional más importante del que podemos ser sede todos los años”, señaló Soberón.

La madurez del mercado y el poder del Paddock Club

A pesar de que el impacto del piloto de Cadillac como referente local es innegable, la plaza mexicana ha alcanzado un nivel de madurez financiera que la convierte en una de las sedes más atractivas para la F1.

México es la única carrera en Latinoamérica de habla hispana y se ha consolidado como una de las plazas que mayor volumen de pases para el F1 Paddock Club comercializa a nivel global.

Incluso en la temporada 2025, el mercado demostró una solidez capaz de mantener una masiva asistencia de fanáticos sin depender exclusivamente de los resultados de un piloto local. No obstante, Soberón destacó que el acuerdo de Pérez con la escuadra estadounidense sumará valor en pista con el paso de los años.

Isack Hadjar, Racing Bulls Team, Gabriel Bortoleto, Sauber

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

“Es el primer año de Cadillac y como todas las escuderías en su primer año, están en un proceso de ajuste, de mejora continua. Yo estoy seguro de que Cadillac el año que entra va a ser mucho más competitiva; Checo es fundamental para ayudarlos a llevar la escudería al nivel donde la tienen que llevar”.

La Fórmula 2 en 2027: enriquecer la experiencia del aficionado

La estrategia de la organización para prolongar la relación con la máxima categoría va más allá de un solo nombre. Para mantener el interés del público y fortalecer la oferta comercial, el Gran Premio de la Ciudad de México anunció la incorporación de la Fórmula 2 como serie de soporte dentro del programa de actividades para las ediciones de 2027 y 2028.

Adicionalmente, el director del evento, Federico González Compeán, dejó la puerta abierta para integrar a la Fórmula 3 en el futuro. Con la llegada de la F2, el Autódromo Hermanos Rodríguez ofrecerá un formato de fin de semana idéntico al de las rondas europeas, garantizando una experiencia en pista más completa para los aficionados y asegurando el atractivo del evento con o sin pilotos locales en el radar.

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