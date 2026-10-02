Los resultados completos de las prácticas del viernes del GP de Bahréin de F1 en Malasia

Estos son los resultados que dejó el primer día de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahréin que se lleva a cabo en Malasia, donde Ferrari y Red Bull se repartieron el liderato de los entrenamientos.

Max Verstappen fue el más rápido al comenzar la jornada, pero Charles Leclerc finalizó el día adelante, aunque su marca fue ligeramente más lenta que la conseguida por el cuatro veces campeón mundial.