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Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Los resultados completos de las prácticas del viernes del GP de Bahréin de F1 en Malasia

Aquí están los tiempos de la FP1 y la FP2 disputadas el viernes en el circuito de Sepang, escenario en esta ocasión del Gran Premio de Bahréin de F1 2026.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Estos son los resultados que dejó el primer día de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahréin que se lleva a cabo en Malasia, donde Ferrari y Red Bull se repartieron el liderato de los entrenamientos.

Max Verstappen fue el más rápido al comenzar la jornada, pero Charles Leclerc finalizó el día adelante, aunque su marca fue ligeramente más lenta que la conseguida por el cuatro veces campeón mundial.

También lee:

Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'37.528

   S 204.605
2 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 23

+0.099

1'37.627

 0.099 S 204.398
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 25

+0.137

1'37.665

 0.038 S 204.318
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 20

+0.257

1'37.785

 0.120 M 204.068
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+0.305

1'37.833

 0.048 S 203.967
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.371

1'37.899

 0.066 S 203.830
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.492

1'38.020

 0.121 M 203.578
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 28

+0.532

1'38.060

 0.040 M 203.495
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 30

+0.968

1'38.496

 0.436 S 202.595
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 29

+1.060

1'38.588

 0.092 M 202.405
11 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 33

+1.352

1'38.880

 0.292 S 201.808
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+1.523

1'39.051

 0.171 S 201.459
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.581

1'39.109

 0.058 S 201.341
14 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 29

+1.833

1'39.361

 0.252 M 200.831
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 28

+1.950

1'39.478

 0.117 S 200.595
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 30

+2.178

1'39.706

 0.228 S 200.136
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.402

1'39.930

 0.224 S 199.687
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 26

+2.622

1'40.150

 0.220 S 199.249
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 27

+2.658

1'40.186

 0.036 S 199.177
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.693

1'40.221

 0.035 S 199.107
21 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 28

+3.410

1'40.938

 0.717 S 197.693
22 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 31

+5.863

1'43.391

 2.453 M 193.003
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 23

1'37.520

   S 204.622
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.383

1'37.903

 0.383 S 203.822
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 23

+0.783

1'38.303

 0.400 S 202.992
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.847

1'38.367

 0.064 S 202.860
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+1.060

1'38.580

 0.213 S 202.422
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+1.070

1'38.590

 0.010 S 202.401
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 22

+1.195

1'38.715

 0.125 S 202.145
8 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 22

+1.586

1'39.106

 0.391 S 201.348
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 27

+1.677

1'39.197

 0.091 S 201.163
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.691

1'39.211

 0.014 S 201.134
11 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+1.756

1'39.276

 0.065 S 201.003
12 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+1.773

1'39.293

 0.017 S 200.968
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+2.028

1'39.548

 0.255 S 200.454
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 22

+2.163

1'39.683

 0.135 S 200.182
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 23

+2.638

1'40.158

 0.475 S 199.233
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 23

+2.791

1'40.311

 0.153 S 198.929
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+2.801

1'40.321

 0.010 S 198.909
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 19

+2.893

1'40.413

 0.092 S 198.727
19 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+3.011

1'40.531

 0.118 S 198.493
20 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 25

+3.085

1'40.605

 0.074 S 198.347
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 23

+3.280

1'40.800

 0.195 S 197.964
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 24

+3.300

1'40.820

 0.020 S 197.925
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