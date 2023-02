Retiran plan para reducir peso de los F1 2023 con negativa de equipos

El reglamento técnico de la F1 de 2023 se publicó hace algún tiempo con la reducción de 798 kg a 796 kg como parte de un impulso general para tener coches más ligeros dentro de la categoría.

Sin embargo, mientras tanto, el peso del coche de 2022 se incrementó de 795 kg a 798 kg a principios del año pasado, en gran parte como respuesta al porpoising observado en las pruebas, en esencia para tener en cuenta elementos como la rigidez del suelo y los tirantes.

En una reunión del comité asesor técnico de la FIA se acordó mantener la cifra de 798 kg para esta temporada, en lugar de bajar a 796 kg como se había previsto en un principio.

Ese cambio debería haber sido un proceso sencillo, pero debido a un descuido administrativo se omitió en una actualización del reglamento técnico que fue aprobada formalmente por la Comisión de F1, y que lo habría fijado en piedra.

El siguiente paso de la FIA fue utilizar el proceso de gobernanza, que requiere que ocho equipos estén de acuerdo con un cambio, con el fin de permanecer en 798kgs en lugar de bajar a 796kgs como se publicó originalmente.

Se entiende que, aunque en un principio la medida contó con suficiente apoyo, algunos equipos cambiaron de opinión y se negaron a permitir que se aprobara un cambio a la cifra más alta.

Es de suponer que esto se debió a que creían que podrían acercarse más que sus rivales al límite inferior previsto originalmente con sus coches de 2023, con lo que podrían obtener una ventaja competitiva.

Sin embargo, la FIA tenía una carta más que jugar, ya que el reglamento permite cambiar el límite de peso mínimo si un juego de neumáticos es más pesado que la temporada anterior debido a una construcción modificada.

El artículo 4.3 establece que el peso mínimo "se ajustará al alza o a la baja en función de las diferencias (redondeadas al kilogramo más próximo)" para cualquier diferencia entre el peso "de los neumáticos de seco utilizados en el campeonato que tenga lugar en el año natural al que se refiere el título y el campeonato del año anterior".

