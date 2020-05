Cuando Reutemann conquistó Mónaco

La lluvia había marcado el comienzo de la actividad el jueves en los entrenamientos y volvería a estar presente el domingo en la parte final de la carrera. Didier Pironi, quien venía de ganar en Zolder el GP de Bélgica con el Ligier-Ford, llevaba a las calles de Mónaco su gran momento siendo el más rápido en las prácticas libres con pista mojada y luego el sábado, ya con pista seca, a la hora de la clasificación, con Reutemann acompañándolo en la primera fila.

El domingo la jornada se presentaba nublada y Pironi salió bien desde la pole seguido de Reutemann, quien poco después perdería la segunda posición a manos de Alan Jones, su compañero de equipo en Williams. En la mitad del pelotón, Derek Daly se pasaba en la frenada al llegar a Sainte Devote y golpeaba desde atrás al Alfa Romeo de Bruno Giacomelli antes de levantar vuelo y aterrizar prácticamente sobre Jean-Pierre Jarier, su compañero en Tyrrell.

Adelante, Pironi lideraba con Jones pegado al auto del francés, mientras que Reutemann se encontraba unos segundos más atrás, delante de Jacques Lafitte con el otro Ligier, aunque vueltas más tarde se formaría un tren entre los seis primeros completado por Patrick Depailler (Alfa Romeo) y Nelson Piquet (Brabham).

Didier Pironi al volante del Ligier-Ford. (Foto: Jean-Philippe Legrand)

En la 25° de las 76 vueltas previstas en la carrera llegaría el primer golpe de escena cuando Jones se retiraba en los boxes con problemas en la transmisión de su FW07B, pero eso no significó el final de la presión para Pironi, ya que Reutemann, ya sin su compañero adelante, comenzaba a acercarse al francés.

Llegando a la mitad del recorrido Pironi finalmente lograba alejarse y parecía encaminarse a su segunda victoria consecutiva en la Fórmula 1, pero su Ligier comenzaba a mostrar problemas en la caja de cambios, por lo que debió utilizarla lo menos posible y, cuando lo hacía, mantenía una mano sobre la palanca mientras conducía con la otra.

A la altura de la vuelta 45 comenzaron a caer algunas gotas de lluvia en el sector del Casino, lo cual luego se traduciría en una ligera llovizna que mojaba toda la superficie de la pista pero ninguno de los pilotos elegía entrar a pits para cambiar a neumáticos de lluvia.

Diez giros más tarde, el inconveniente en la caja de cambios y la lluvia harían un combo demasiado grande para Pironi, quien por las condiciones resbaladizas de la pista debía tener sus dos manos en el volante al pasar por la plaza del Casino al momento en que saltaba el cambio y perdía el control de su auto, golpeando contra el muro para dañar el neumático delantero izquierdo y el brazo de suspensión del mismo lado.

Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford. (Foto: LAT Images)

De esta manera Reutemann heredaba la primera posición con una buena diferencia sobre Laffite y Piquet, pero la lluvia y también dudas sobre su caja de cambios no hicieron nada fáciles las últimas 22 vueltas de "Lole" hasta la bandera a cuadros.

"Apreté los dientes. Estaba primero, pero no podía permitirme el menor error. Mi visor tenía aceite. No sabía quién me lo había tirado. ¿Jones o Pironi? Empecé a sentir dura la tercera marcha, la segunda… Levanté el visor para poder ver mejor los lugares donde había más agua", explicó Reutemann después de la carrera.

"El jueves había tenido problemas con la tercera marcha; la habían abierto y no se encontraba nada. El sábado, de nuevo. Y ahora… Veía que mi cubierta trasera izquierda no se gastaba como yo quería, pero… cada vez faltaba menos. Cuanto más llovía, veo que levantan la bandera a cuadros", agregó el flamante ganador.

La victoria de Reutemann en Mónaco significó su regreso al triunfo en la F1 después de una complicada temporada ´79 con Lotus y un inicio de campaña con Williams que lo había visto con tres abandonos en las primeras cinco carreras. Y si bien "Lole" ya no volvería a ganar en aquel 1980, el argentino cosecharía otros seis podios para cerrar el año tercero en el certamen de pilotos. Al año siguiente estaría aún más arriba en las posiciones, pero esa es otra historia…

Galería Lista Podio: el ganador de la carrera Carlos Reutemann, Williams FW07B con el Príncipe Rainiero y la Princesa Grace de Mónaco 1 / 6 Foto de: LAT Images Carlos Reutemann, Williams FW07B 2 / 6 Foto de: Sutton Motorsport Images Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford 3 / 6 Foto de: LAT Images Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford 4 / 6 Foto de: LAT Images Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford y Jacques Laffite, Ligier JS11/15 Ford 5 / 6 Foto de: LAT Images Carlos Reutemann, Williams FW07B Ford 6 / 6 Foto de: LAT Images

* Cita textual de Reutemann extraída del libro "Los días de Reutemann", de Alfredo Parga.