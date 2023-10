Ricciardo se sintió "como antes" con su cuarto lugar en México F1

En su segunda carrera tras la lesión, Ricciardo ya mostró un buen ritmo para AlphaTauri el viernes, cuando fue sexto en la segunda práctica, pero cayó hasta la novena posición en el tercer entrenamiento del sábado.

Sin embargo, en la sesión clasificatoria mostró una forma brillante al ser cuarto en la Q1 y quinto en la Q2, ayudado en ambas ocasiones por su compañero de equipo Yuki Tsunoda, que pudo centrarse en darle rebufo al australiano ya que su propio fin de semana ya estaba comprometido por una penalización.

Sin la ayuda del rebufo en la Q3, Ricciardo logró clasificarse cuarto, entre los dos Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez.

"Realmente desde la primera vuelta de ayer empezamos el fin de semana con una configuración un poco diferente", dijo a Sky F1. "Y fue algo con lo que me sentí cómodo. Creo que definitivamente había un chip positivo en mi hombro también".

"Sé que no he hecho mucho este año en cuanto a carreras, pero me siento como el yo de antes. Y siento que sí, que puedo hacerlo bien. Hanía un montón de cosas que allí, y se sintió que volvió la confianza".

"Y creo que incluso la FP3 esta mañana, fui noveno y no estaba contento en absoluto con mi vuelta. Pero en lugar de estar frustrado con eso, me dio confianza para llegar a la clasificación, donde sentí que podíamos estar dentro de los 10 primeros. Son pequeñas cosas".

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Ricciardo dijo que ya se sentía positivo sobre México después del GP de EE.UU. del fin de semana pasado en COTA.

"Sinceramente, no lo digo ahora por el resultado, pero ya el domingo por la noche en Austin, sólo quería que llegaran los entrenamientos del viernes (en México)", dijo. "Quería volver a subirme al coche, y sentía que había algunas cosas que habían quedado sobre la mesa".

"Y había algunas cosas también con la configuración que sabíamos que podíamos probar este fin de semana teniendo un fin de semana más convencional (no sprint), y algunas cosas que definitivamente quería probar y tenía cierta confianza".

"Así que sí, desde la vuelta 1 de ayer, me sentí muy confiado. Y cuarto es tal vez un poco más de lo que pensábamos, pero realmente llegando a la clasificación no se trataba de entrar en la Q3, se trataba de lo lejos que podemos llegar ahí".

"Así que creo que como equipo, definitivamente teníamos confianza. Pero pensé que tal vez con la vuelta perfecta era sexto o séptimo, no cuarto. Así que está bien".

Ricciardo dijo que conseguir una vuelta limpia fue una de las claves de su rendimiento.

"Es una pista única en la que corremos con la máxima carga aerodinámica", dijo. "Pero es muy resbaladizo, debido a la altitud. Así que es uno de esos circuitos en los que nunca puedes ser demasiado limpio ni demasiado suave, porque no serás rápido".

"Pero es una pista en la que no puedes permitirte el lujo de conducir por demás, es muy fácil que la vuelta se deshaga y se te escape".

"Hay mucha precisión y delicadeza y sientes que siempre puedes ir más rápido. Pero en el momento en que lo intentas, acabas derrapando y perdiendo un poco".

