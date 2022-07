Ricciardo aclara no se irá de McLaren ni de la F1 en 2023

Cargar reproductor de audio

Desde que llegó a McLaren el año pasado, Daniel Ricciardo ha tenido problemas para adaptarse a la maquinaria del equipo de Woking.

Dejando de lado un fantástico fin de semana ganando el Gran Premio de Italia 2021, el australiano ha luchado generalmente para igualar a su compañero de equipo, Lando Norris, en clasificación o en carrera, lo que ha provocado especulaciones sobre el futuro del piloto de 33 años.

Sin embargo, el miércoles Ricciardo acudió a las redes sociales para acallar cualquier especulación sobre si no cumplirá su contrato de tres años con McLaren, que se extiende hasta el final de 2023.

"Ha habido muchos rumores en torno a mi futuro en la Fórmula 1, pero quiero que lo escuchen de mí", escribió Ricciardo en sus cuentas de Twitter e Instagram.

"Estoy comprometido con McLaren hasta el final del próximo año y no me estoy alejando del deporte. Entiendo que no siempre ha sido fácil, ¡pero quién lo quiere fácil!"

"Me estoy dejando la piel con el equipo para hacer mejoras y conseguir que el coche esté bien y vuelva a estar delante donde debe estar. Sigo queriendo esto más que nunca".

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Los comentarios de Ricciardo han llegado un día después de que McLaren anunciara que había contratado al actual campeón de la IndyCar, Alex Palou, de Chip Ganassi Racing, a pesar de que Ganassi afirmó poco antes que había ampliado el contrato del español.

McLaren anunció la llegada de Palou, que tiene derecho a una superlicencia de la FIA como campeón de la IndyCar, sin especificar en qué campeonato McLaren Racing va a emplearlo.

Para 2023, el grupo cuenta con equipos en F1, IndyCar, Fórmula E y Extreme E.

McLaren también tiene al mexicano Pato O'Ward en su establo de pilotos, corriendo en IndyCar, y a principios de esta semana dio una prueba en su coche de F1 2021 a Colton Herta, piloto de Andretti Autosport en IndyCar, mientras el estadounidense de 22 años se prepara para tomar parte de ensayos oficiales este año.

Se cree que todos los jóvenes talentos que McLaren está incorporando a su alineación en todas las series tienen en mente el cambio a la Fórmula 1.

El mes pasado, McLaren fichó al ganador de la Indy 500 de 2016, Alexander Rossi, procedente de Andretti Autosport, para reforzar su alineación de tres coches de la IndyCar de 2023, mientras que también podría optar por mantener a Felix Rosenqvist en la lista de la IndyCar o cambiarlo a la Fórmula E.