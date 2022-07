Ricciardo: Celebrar accidentes en la F1 no es aceptable

Cargar reproductor de audio

El fuerte accidente de Lewis Hamilton en la Q3 en Austria fue celebrado por la multitud neerlandesa, mientras que Max Verstappen también fue objeto de abucheos en la carrera anterior en Silverstone, donde también se festejó su trompo en la clasificación.

El propio Hamilton calificó las celebraciones en Austria como "alucinantes", aunque reconoció que lo ocurrido en Silverstone también estuvo mal.

Al igual que otros pilotos, Ricciardo estuvo de acuerdo en que los aficionados apasionados son buenos para el deporte, pero advirtió que pueden pasarse de la raya.

"Creo que un accidente, eso cae en un territorio un poco diferente cuando... seguro que las rivalidades son grandes", dijo el australiano cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre el incidente de Hamilton. "Y la de Lewis/Max, especialmente el año pasado, fue impresionante".

"Es como cualquier deporte, siempre vas a tener a favor y en contra. Y por eso creo que las batallas en pista y eso, ser celebrado o lo que sea, es genial".

"Nunca he sido fan de los abucheos, así que no apruebo los abucheos. Pero, por supuesto, vas a tener a los que te gustan y a los que no necesariamente apoyas".

"Pero creo que en un accidente, uno desea no verlo. No voy a controlar las tribunas y todas sus emociones. En cuanto a la rivalidad y eso, obviamente hace que el deporte, y los aficionados se pongan detrás de su piloto. Es bueno verlo".

"Pero supongo que hay un momento y un lugar y eso no es algo que me gustaría ver. E incluso, obviamente, cuando no estamos involucrados, y estoy feliz de no estar involucrado en una situación como esa. Somos seres humanos y creo que la gente tiene que recordar eso a veces".

Lewis Hamilton, Mercedes, tras su accidente el sábado en Austria. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo sugirió que la gente puede quedar atrapada en el momento: "Es fácil cuando estás en la multitud todo el día y, obviamente, has tomado unas cuantas cervezas y eso, y si el tipo que está a tu lado hace eso, entonces piensas que está bien que puedas hacerlo".

"Pero creo que llegas a una edad en la que también maduras y te das cuenta de que, bueno, esas cosas que hacía cuando tenía 15 años, no debería hacerlas como hombre de 30 años. Así que tienes que ser un poco más sensato".

George Russell coincidió con Ricciardo en que los aficionados pueden olvidar que los pilotos también son humanos.

"Creo que cuando estás al otro lado de la barrera, ya sea en el fútbol o en el automovilismo, a veces la gente se olvida de que hay un ser humano dentro de eso", dijo Russell cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre los festejos por el accidente de su compañero de equipo.

"Todos somos seres humanos; pilotos, ingenieros, medios de comunicación, aficionados. Y no hay justificación para abuchear a alguien, por cualquier razón, o para celebrar".

"Todos nos jugamos la vida aquí, y sabemos los peligros que entraña el automovilismo. Cuando estás dando vueltas a 300 km/h y alguien te está alentando para que te estrelles contra el muro... No sé cuál es la expresión".

Lando Norris también cuestionó que se haya celebrado el accidente de Hamilton.

"No es lo que te gusta ver, especialmente cuando fue un accidente bastante grande", dijo el piloto de McLaren.

"No sé qué se puede hacer al respecto. No es algo agradable, por supuesto, no lo querríamos, pero también se siente un poco como si fuera la vida, y es lo que los aficionados hacen a veces."