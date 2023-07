Ricciardo revela que Alonso fue clave para su alejamiento de la F1

Tras dos años de bajo rendimiento junto a Lando Norris, McLaren pagó a Ricciardo el resto de su contrato para que se marchara un año antes de que termine su vínculo y dejara paso al campeón de Fórmula 2 Oscar Piastri.

Ricciardo optó por alejarse de los focos y firmó con Red Bull Racing como tercer piloto con un contrato de 12 meses, y planeaba esperar a conseguir un asiento en 2024 en lugar de aceptar un monoplaza poco competitivo.

Pero con AlphaTauri despidiendo a Nyck de Vries después de sólo diez carreras, Ricciardo volvió a la acción en el Gran Premio de Hungría el pasado fin de semana.

El australiano se sobrepuso a un golpe en la primera curva de parte de Zhou Guanyu, de Alfa Romeo, y a los consiguientes daños en el difusor, y luego entró en boxes en busca de aire limpio para remontar hasta la 13º posición.

Ricciardo se sintió revigorizado en su regreso, pero dijo que esperaba eso mismo después de haber sido tranquilizado sobre los beneficios del tiempo fuera durante una charla en un vuelo con Alonso, quien dejó McLaren a finales de 2018, ganó las 24 Horas de Le Mans dos veces, y luego regresó a la F1 en 2021 con Alpine.

Ricciardo explicó: "Incluso si no fue el año que esperaba, ciertamente como que me reseteé y me siento con energía nuevamente".

"En realidad, recuerdo haber tenido una conversación con Fernando hace unos dos años. No pensaba tomarme un descanso".

"Pero estábamos charlando, creo que en un vuelo, y me dijo que para él su descanso había sido una de las mejores cosas que había hecho".

"Eso me hizo pensar que, si alguna vez siento que lo necesito, no debería tenerle tanto miedo. Luego creo que, viendo el año que ha tenido, eso también me llenó de algo de confianza".

Ricciardo mostró "una de las sonrisas más grandes", tras sorprenderse a sí mismo con su condición física después de la carrera de 70 vueltas tras un período de ocho meses sin correr.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Foto de: Red Bull Content Pool

Ricciardo: McLaren ha roto el "estancamiento" para hablar el idioma de Norris

Ricciardo también reflexionó sobre el repunte de su antiguo equipo, McLaren, que respaldó su buena actuación en Silverstone al finalizar nuevamente en segundo lugar con Norris en Budapest por detrás de Max Verstappen.

El debutante Piastri, por su parte, fue segundo hasta que se vio sorprendido por el undercut y perdió la posición en pista con Norris, y luego sufrió daños en el suelo hasta acabar quinto.

Ricciardo consideró que esta actuación demostró que el MCL60 ahora "habla el idioma de Lando" después de dos años tratando de poner fin al "estancamiento" que finalmente le costó su asiento.

"Sentí que, obviamente, por las razones que fueran, el McLaren normalmente no hablaba mi idioma", dijo Ricciardo.

"Sin duda habla el idioma de Lando. Él sabe cómo sacar el máximo provecho de esa cosa".

"Me sentí como obviamente, sobre todo el año pasado, un poco en un estancamiento. Fue realmente difícil salir de eso".

"Por eso el tiempo libre y un equipo y un entorno nuevos han sido probablemente lo mejor para mí".

