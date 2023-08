El recuerdo de McLaren al que Ricciardo no quiere regresar

El contrato de tres años de Ricciardo con McLaren finalizó un año antes después de que el australiano tuviera problemas para adaptarse a los coches de F1 del equipo.

En el difícil McLaren, Ricciardo estuvo constantemente por detrás de su compañero de equipo, Lando Norris, durante sus dos temporadas en Woking, a pesar de conseguir una sorprendente victoria en el Gran Premio de Italia de 2021.

Ricciardo fue entonces contratado por Red Bull como tercer piloto durante su año sabático hasta que fue cedido al equipo hermano AlphaTauri antes del Gran Premio de Hungría como reemplazo anticipado de Nyck de Vries.

Ricciardo impresionó en sus primeros momentos con el complicado AT04 y, aunque todavía tiene que adaptarse completamente al coche, se comprometió a no llegar nunca al nivel de detalle por el que pasó en McLaren.

Sus esfuerzos por cambiar su estilo de conducción en McLaren lo hicieron "irreconocible" en su regreso al simulador de Red Bull, según el jefe del equipo, Christian Horner, y Ricciardo tuvo que reconstruir su confianza al volver a conducir virtualmente y luego lo plasmó en un convincente test de neumáticos en Silverstone.

Cuando se le preguntó si Ricciardo tenía que cavar tan profundo como lo hizo en McLaren para ponerse al día en el AlphaTauri, Ricciardo respondió: "No quiero entrar en ese (nivel de) detalle nunca más".

"Creo que incluso durante el primer año en McLaren, en las vacaciones de verano me di cuenta de que probablemente estábamos profundizando demasiado. Necesitábamos cambiar un poco el enfoque".

"Todo fue en el mejor interés de todos tratando de hacer que funcione, pero me sentí como si hubiera llegado a la comprensión de que no estaba funcionando para mí. En retrospectiva, probablemente hicimos demasiado, pero quizás eso funcione para otro piloto, así que es lo que hay".

Ricciardo dijo que fue capaz de utilizar su estilo de conducción natural en su regreso a la escudería de Faenza y encontró que el AlphaTauri se adaptaba mejor a él, incluso si el coche carece de carga aerodinámica en comparación con la mayoría de sus competidores.

"Me he sentido un poco más (cómodo). En la primera vuelta ya sentí que estaba recibiendo el tipo de feedback que quizás esperaría o me gustaría, así que eso fue importante", respondió Ricciardo cuando Motorsport.com le preguntó sobre cómo se compara el AlphaTauri AT04 con su antiguo McLaren.

"Tal vez encuentre cosas en las que tengo que trabajar y que no se corresponden con mis sensaciones, así que espero que haya algunos retos por el camino. Pero la primera impresión fue que me dio una sensación un poco más familiar. Eso también fue importante, porque esperaba sentir algo así".

