Bottas cree que "tendría sentido" quedarse hasta la llegada de Audi

El finlandés tiene la opción de permanecer en el actual equipo Alfa Romeo durante 2024 como parte de un contrato original de dos años más uno que firmó con la escudería antes de la campaña de 2022.

Sin embargo, a pesar de un inicio prometedor cuando llegó desde Mercedes, Alfa Romeo ha descendido en la clasificación de la parte media de la parrilla y actualmente ocupa la novena posición en el campeonato de constructores.

Esto se produce en un momento en el que se está preparando para ser el equipo oficial de Audi, que entrará en la F1 a partir de 2026.

Bottas no ha querido adelantarse demasiado al pensar en el potencial futuro de la escudería, pero ahora ha admitido que sería positivo para él seguir a bordo en la era Audi.

A la pregunta de si estaba interesado en quedarse hasta 2026, Bottas dijo: "Cuanto más lo pienso, sí. Para mí, es una época interesante para el equipo".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Cuando estás centrado en el aquí y ahora, a veces no quieres pensar demasiado en el futuro, pero si realmente pienso en ello, y en el plan a largo plazo, entonces tendría sentido".

"Y para mí sería muy motivador formar parte. Vamos a ver, todavía falta un tiempo. Estoy seguro de que en algún momento tendremos conversaciones, pero todavía no".

Con el equipo preparándose para su cambio a Audi, se ha sugerido que su progreso actual se está viendo frenado por tener un ojo puesto en el largo plazo.

Bottas ha negado, sin embargo, cualquier afirmación de que la campaña de Alfa Romeo se esté viendo perjudicada por estar en un patrón de espera.

"Mirando desde fuera, podría parecer eso, que la gente está esperando a que llegue Audi y demás", dijo. "Pero no es así".

"Todo el mundo está al máximo, todo el mundo está empujando. Así que no estamos parados. Lo que pasa es que ahora hay mucha competencia y, si no empiezas bien la temporada, no es fácil remontar. Así que estamos empujando, no estamos parados".

