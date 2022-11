Ricciardo explica su incidente con Tsunoda en el GP de México de F1

Cargar reproductor de audio

Ambos pilotos tuvieron un contacto cuando Daniel Ricciardo hizo un movimiento en el interior de una curva cerrada a la derecha mientras luchaban por la 11ª posición en la vuelta 51 de la carrera.

Tsunoda logró volver a los boxes, pero se vio obligado a retirarse debido a los daños sufridos en su AlphaTauri.

Los comisarios de la FIA no tardaron en sancionar a Ricciardo con 10 segundos. Sin embargo, su recuperación se vio favorecida por ser uno de los pocos pilotos que cambió a los neumáticos blandos para la última parte de la carrera.

Contra todo pronóstico, ascendió a la séptima posición antes de la bandera a cuadros y estaba lo suficientemente lejos de Esteban Ocon como para que el efecto de la penalización quedara anulado.

Ricciardo dijo que no asumiría toda la culpa por el incidente anterior, sugiriendo que Tsunoda podría haberle dejado más espacio.

"He visto algunas repeticiones", dijo. "Quiero decir que asumiré más responsabilidad, pero ciertamente no siento que haya sido 100 a cero en términos de mi culpa. No bloqueé, me quedé en el vértice, la verdad es que no planeé ni quise adelantarlo allí".

"Quiero decir, por supuesto que me encantaría adelantarlo, (pero) no estaba preparado en esa curva para superarlo y adelantarlo. Sólo pensé que si me quedaba allí... No es nada que no sepas, pero todo el agarre está en el interior de esa curva. Hay mucho polvo".

"Así que pensé que si podía quedarme ahí, mantenerlo un poco en la línea sucia, tendría una mejor salida. Mira, probablemente necesitábamos darnos 20-30 centímetros más y estamos bien. Probablemente ni siquiera eso".

"Me gustaría que no hubiera pasado, y siento que haya sucedido, pero creo que 10 segundos fueron más que suficientes, y de alguna manera todavía salimos adelante".

Ricciardo admitió que esperaba una penalización.

"Sí, me imaginé que probablemente tenían que hacer algo. Pero también es muy difícil cuando estás en el fragor de la batalla, pero no recuerdo bloquear. Con Carlos (Sainz) en la curva 1 de Imola, cuando me salí del vértice y me deslicé hacia él. No lo sentí así".

"Así que iba a hablar por la radio y desahogarme un poco, pero opté por no decir nada. Me quedé bastante en silencio, y luego sólo decidí seguir empujando y tratar de compensarlo".

Ricciardo dijo que se sintió realmente cómodo una vez que estuvo con el neumático blando.

"En ese momento, realmente no me importaba", dijo. "Porque no tenía mucho que perder, y en cuanto salí de boxes el neumático era como mucho mejor. Podía apoyarme en él y sentía que tenía el control".

"Así que yo estaba como, vamos a utilizar este neumático, ver lo que tiene. Y entonces se mantuvo relativamente consistente. Así que empujé muy fuerte, y luego sólo traté de manejarlo, y todavía me estaba dando mucho más ritmo".

Ricciardo también reveló que George Russell podría haberle costado una posición al dejarle a 10 segundos del perseguidor Ocon, pero una parada en boxes tardía del piloto de Mercedes lo salvó.

"En las últimas vueltas estaba bastante nervioso porque George estaba muy cerca de sacarme una vuelta. Y sabía que perdería un par de segundos con eso".

"Y eso me habría hecho caer de nuevo en Ocon. Así que estaba empujando como un loco para intentar mantener esa diferencia de dos segundos. Y entonces, cuando oí que había entrado en boxes por la vuelta rápida... probablemente no lo piense ni lo sepa, ¡pero le invitaré a una cerveza de todos modos!"