Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Ricciardo: Max Verstappen "pasará a la historia como uno de los mejores de todos los tiempos"
El ex piloto de Red Bull dice que envió un mensaje a su antiguo compañero de equipo después de la primera victoria de Red Bull con su propia unidad de potencia respaldada por Ford
Alex Harrington
Publicado: 11 nov 2026, 14:02
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Daniel Ricciardo dice que Max Verstappen "pasará a la historia como uno de los mejores de todos los tiempos", y admite que no puede comprender lo que Red Bull ha logrado en su primera temporada construyendo sus propias unidades de potencia.
Ricciardo fue compañero de equipo de Verstappen en Red Bull desde 2016 hasta finales de 2018, y ahora es embajador de Ford, cuya asociación con Red Bull Powertrains debutó en carrera esta temporada.
La primera victoria del proyecto llegó en el Gran Premio de Baréin en octubre, que se trasladó a Sepang después de que se cancelara la carrera en Sakhir, y Ricciardo se puso en contacto con Verstappen y el equipo poco después.
"Recuerdo con mucho cariño mi etapa como compañero de equipo de Max; fue una época genial", dijo Ricciardo en el podcast Cars and Culture with Jason Stein. "Y sí, hubo momentos de intensa rivalidad y competencia y todo eso, pero nos hizo llevarnos a otro nivel. Me encantó eso.
"Por supuesto, él ha seguido adelante y ha logrado muchísimo, y va a pasar a la historia como uno de los mejores de todos los tiempos, sin duda. Es un talento increíble".
La victoria en Sepang llegó en un circuito que significa mucho para el australiano. Allí ganó el Gran Premio de Malasia de 2016, encabezando un 1-2 de Red Bull por delante de Verstappen.
Diez años después, estaba igual de impresionado por lo que Red Bull había conseguido.
"Cada año que ha estado con Red Bull, ha ganado una carrera. Que ellos lo hagan, con Ford Racing este año, salir y ganar... Ni siquiera puedo comprenderlo", dijo.
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"Sabía algo del proyecto y de lo que estaban construyendo, pero no puedo comprender todo lo que se ha invertido en ello. Y que vayan y ganen en su primera temporada juntos, no hay mejor persona para hacerlo que Max".
Desde entonces, Verstappen ha sumado victorias en Singapur y México, lo que significa que Red Bull ahora tiene más victorias en grandes premios que Ferrari esta temporada, con tres frente a las dos de la Scuderia. Terminó segundo desde el 21.º puesto en la parrilla en Brasil el domingo, y es segundo en la clasificación de pilotos a fecha del Gran Premio de Sao Paulo.
Ricciardo, que dejó la F1 en 2024 y lanzó una colaboración entre su marca Enchante y Ford Racing a principios de año, dijo que todavía se mantiene en contacto con gente del equipo.
"Todo ha sido increíble", dijo. "Envié un mensaje a Max y a bastantes otros del equipo con los que todavía hablo después, para compartir mis felicitaciones y mi alegría.
"Fue bien recibido; hay mucha buena gente en ese equipo".
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