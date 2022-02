Ricciardo: McLaren me mostró mis debilidades

Cargar reproductor de audio

Daniel Ricciardo experimentó una montaña rusa en su primera temporada con McLaren en 2021, en la que al principio le costó igualar el ritmo de su compañero de equipo Lando Norris, y tuvo una temporada difícil hasta que llegaron las vacaciones de verano.

Sin embargo, Ricciardo consiguió una victoria memorable en Monza al lograr el primer triunfo de McLaren desde 2012, con Norris detrás de él para un 1-2 del equipo.

En algunos momentos el estilo de conducción del australiano no pareció adaptarse al McLaren MCL35M, por lo que los cambios en el reglamento y la nueva generación de coches a partir de 2022 son una oportunidad para reiniciar.

Durante la presentación del nuevo monoplaza para este año, Ricciardo dijo que había muchas lecciones que podía tomar de sus momentos difíciles del año pasado, revelando que le ayudaron a enseñar cuáles eran sus puntos fuertes particulares como piloto de F1.

"Hay muchas cosas que puedo utilizar para avanzar, simplemente porque sí. Me di cuenta de que no sabía realmente cuáles eran mis puntos fuertes", dijo Ricciardo durante el lanzamiento del MCL36 el viernes.

"Sabía que podía ser muy rápido, pero pensé que tal vez porque tengo las pelotas más grandes en las curvas de alta velocidad y me importa menos. No lo sé”.

"Pero al pasar por ello, me di cuenta de que eso me hacía ser rápido en años anteriores. Esto es lo que realmente me da confianza en el coche y es en realidad donde soy mejor que otros, en esta parte, y eso fue lo que no podía hacer con el coche y así es como lo descubrí”.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo explicó cómo pasó por el proceso de averiguar por qué estaba luchando para adaptarse al McLaren del año pasado, y eso ayudó a resaltar más sus propias características de carrera.

"Estaba tratando de hacer que el coche hiciera algo en específico, como lo que necesito para el baile, por así decirlo, si tenía eso lo podía hacer bien”.

"Pero luego está la realidad de que las cosas no se arreglan de la noche a la mañana, y tenía que trabajar en mí mismo y adaptar mi estilo para que funcionara”.

"Definitivamente aprendí mis puntos fuertes. Creo que mis debilidades supongo que se hicieron más evidentes, pero realmente fue raro averiguar por qué era rápido, por qué había sido rápido".

Tras su llegada a Woking el año pasado, Ricciardo pudo influir en las características del nuevo MCL36, y dijo que presionó "bastante fuerte" para limar los elementos con los que tuvo problemas el año pasado.

"Desde el principio, desde que me subí al coche, estuve transmitiendo información sobre las diferencias con el Renault o el Red Bull, así que ya estaba transmitiendo información", dijo Ricciardo.

"A medida que íbamos avanzando en las carreras, seguía sin ir tan bien como creía, así que estaba pegando un poco más fuerte. Lo positivo es que Lando también estaba de acuerdo con eso, y le hubiera gustado tener esos atributos también en el coche, y lo que podíamos hacer con él”.

"Hay mucho énfasis en eso para el coche de este año, pero también es un coche completamente nuevo, así que no sabemos si esa es la mejor manera de conducir este coche”.

"Yo estaba tocando [el tambor], pero el equipo también reconoció que este es un punto fuerte de Daniel, ha demostrado ser muy rápido, así que también queremos darle esto para que también podamos sacar el máximo provecho de Daniel".