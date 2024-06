Ricciardo se centra en mejorar antes que en lograr un nuevo contrato con RB F1

El australiano ha soportado un difícil tercio inicial de la temporada 2024, en el que sus únicos puntos llegaron al terminar cuarto en el sprint del Gran Premio de Miami.

Esto lo tiene a 14 puntos de su compañero en RB, Yuki Tsunoda, que ha impresionado hasta ahora en su cuarta temporada con el equipo, y ha llevado a sugerir que Ricciardo podría estar en riesgo de perder su asiento en favor del piloto de reserva Liam Lawson.

El neozelandés había impresionado en sus cinco carreras como sustituto de Ricciardo, cuando el ex piloto de Red Bull se fracturó una mano en un accidente el año pasado en los entrenamientos para el Gran Premio de Países Bajos.

El director ejecutivo de RB, Peter Bayer, prestó su apoyo al piloto nacido en Perth antes del Gran Premio de Mónaco, afirmando que estaba contento con su alineación actual, pero Ricciardo refutó las sugerencias de que estaba buscando garantías sobre su futuro.

"Voy a ser honesto, realmente no le he dado demasiada importancia (a las conversaciones sobre un nuevo contrato)", dijo Ricciardo. "Es genial oírlo (de Bayer) y sí, sería increíble, pero quiero hacerlo mejor de forma consistente".

"La brecha (con Tsunoda), tal vez encontremos algo que (explique) por qué perdí un poco aquí o allá. Probablemente siempre habrá algo. Esto es la F1 y nunca es perfecta".

Daniel Ricciardo, AlphaTauri VCARB01 Foto: Erik Junius

"No estoy contento con tener estas diferencias. Creo que eso es lo que me está frustrando un poco. Obviamente, el equipo ha sido genial y me han apoyado mucho, y obviamente saben que puedo hacerlo".

"Pero este año me ha costado un poco más hacerlo semana tras semana, y ahí es donde me centro ahora, en lugar de ponerme demasiado cómodo o entusiasmarme con lo que me depara el futuro. Quiero hacerlo mejor, ya sea el coche o yo".

Ricciardo terminó 12º en el Gran Premio de Mónaco para repetir su resultado de la clasificación, aunque después de perder posiciones con los dos Aston Martin en las dos salidas en parado.

Sin embargo, admitió que sus dificultades para unirse a Tsunoda en la Q3 con frecuencia le estaban llevando a la frustración, y esperaba encontrar más del chasis VCARB 01 para ayudar a dar vuelta sus sábados.

"Me sentí bien en la sesión (de clasificación de Mónaco). Obviamente, hace dos años aquí, tuve problemas con McLaren. Me sentí mucho mejor, digamos que esta vez, pero la realidad es que el resultado no es mucho mejor".

"Quiero intentar mirarme bien a mí mismo y ver qué me falta y luego veremos qué me puede dar el coche para ayudarme".

"Creo que lo frustrante es que puedo hacerlo, pero obviamente no está sucediendo con la suficiente frecuencia y ahí es donde me estoy frustrando conmigo mismo tratando de entender por qué no es consistente semana tras semana ser un aspirante a la Q3".