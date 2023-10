Ricciardo se sintió "oxidado" en la carrera sprint de Austin

El australiano clasificó su AlphaTauri en una alentadora 11º posición para su primer evento desde que se lesionó la mano en un accidente en los entrenamientos del GP de Países Bajos, y finalmente salió 10º después de que George Russell fuera penalizado.

Sin embargo, perdió dos puestos en la salida y se mantuvo en la 12º posición durante toda la carrera.

"Diría que definitivamente hubo algunos pros y contras", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre su regreso.

"Creo que los pros fueron que fue divertido, disfruté mucho volviendo a la parrilla. Probablemente sea siempre mi sensación favorita en un fin de semana de carreras, cuando las luces se encienden lentamente y luego se apagan para la salida, ese subidón de adrenalina, es difícil conseguirlo en muchas otras cosas en la vida. Así que fue muy agradable".

"No me gusta decirlo porque tengo mucha experiencia, pero este año no tanta. Así que estuve un poco oxidado en la carrera, creo".

"En la curva 1, una parte de mí pensaba que debería haber visto el amontonamiento interior un poco antes, y me quedé ahí, y luego un par de coches se fueron por el exterior".

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri, saluda a los aficionados

"Así que es un poco de lectura de carrera que probablemente perdí un poco. Pero luego, a lo largo de la carrera, sentí que había tomado algunas líneas y había hecho algunas mejoras, pero sin duda todavía hay algunas cosas en las que trabajar para mañana".

Y añadió: "Estoy muy contento con mi clasificación de hoy en comparación con la de ayer. Pero la broma interna es que seguimos siendo 11º".

"Obviamente, la Q3 es un gran objetivo para nosotros, y a pesar de lo contento que estaba con mi vuelta de hoy, seguimos siendo 11º. Estoy contento con las mejoras que he hecho hoy".

"Ha sido un poco más de acción de carrera, como cuando hice una buena maniobra con (Lance) Stroll por el exterior en la primera curva, pero me agarró en la curva 12. Pensé que lo tenía cubierto, pero no fue así, así que hubo algunas cosas en las que me dije, 'ah, debería habérselo puesto más difícil".

Ricciardo dijo que no tuvo problemas con su mano en el transcurso del sprint de 19 vueltas.

"Para ser honesto, ha estado bien, hoy estaba bien", dijo. "Creo que lo más importante para mañana es la forma física. Obviamente, tengo esas dos carreras antes del receso. Y no he hecho nada desde entonces".

"Es como volver a Budapest. Seguro que mañana sudaré un poco más que los demás. Pero sinceramente, esto ha sido, quiero decir, mejor de lo que pensaba, así que sí, no me preocupa eso mañana".

A la pregunta de si fue una decisión acertada perderse Qatar y retrasar su regreso, respondió: "Sí, sin duda. Creo que ese descanso extra me dio la confianza para empujar, para ir por encima de un bordillo".

"Mi mayor temor era volver y poner excusas. Y entonces el equipo se enfada, yo me enfado. Nadie gana. Así que estoy contento con como lo afrontamos".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!