El susto de Ricciardo por un neumático suelto en Brasil F1

La carrera de 71 vueltas tuvo que ser detenida con bandera roja después de que Nico Hulkenberg y Alex Albon se tocaran a metros de la salida, un incidente que hizo que el Williams se enredara con el segundo Haas de Kevin Magnussen y ambos fueran a golpear el muro.

En el accidente, el neumático trasero de Albon se desprendió y la carcasa de goma fue golpeada por Hulkenberg antes de que saliera despedida hacia Ricciardo. Al final rozó el alerón trasero de su AT04.

Cuando Motorsport.com le pidió que contara sus esfuerzos por abrirse paso entre los escombros, Ricciardo dijo que recordaba haberse "agachado" en el coche: "Obviamente, vi un gran accidente delante de mí, así que había un montón de escombros".

"Sentí que lo estaba superando y entonces vi un neumático fuera de la llanta volando por el aire y empezó a acercarse. Recuerdo que agaché la cabeza y no sentí que nada me golpeara".

"Estaba contento. Pero entonces miré por los retrovisores y vi que el alerón trasero estaba bastante desprendido, así que supongo que el neumático golpeó el alerón".

"Obviamente fue frustrante. Ahora miras atrás y te alegras de que no me golpeara".

AlphaTauri llamó a Ricciardo al garaje para retirar el coche, pero la bandera roja permitió al equipo reparar el alerón trasero.

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Un neumático suelto del accidente al inicio de la carrera

Pero debido a que el coche había sido retirado de la calle de boxes hacia el garaje, Ricciardo fue contado con una vuelta menos cuando se reincorporó a la carrera desde la salida del pit lane en lugar de tomar la reanudación en la parrilla.

Cuando se le preguntó si se sentía afortunado, Ricciardo dijo que el alivio inicial pronto se vio superado por la frustración. Fue más tarde cuando se sintió "agradecido" por salir ileso.

El australiano luchó en la parte trasera del pelotón con Oscar Piastri durante toda la carrera y se clasificó 13º en un gran premio en el que seis coches no terminaron.

Ricciardo continuó: "Es curioso, en cuanto me di cuenta de que no me había golpeado, miré el alerón y pensé: '¡Maldita sea!"

"Así que mi alivio inmediato se convirtió en decepción porque me di cuenta de que la carrera podía haber terminado".

"Es curioso, creo que cuando estás en modo carrera, ni siquiera piensas en ello".

"Pero ahora en retrospectiva, obviamente estoy agradecido de que todos hayamos salido sanos y salvos. Todas estas cosas siempre pueden ser peores. Me voy sintiéndome ciertamente un poco agradecido por ello".

Información adicional de Isa Fernandes

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!