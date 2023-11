Alonso explica cómo se defendió de Checo Pérez pese a no tener el DRS

Fernando Alonso y Sergio Pérez jugaron al límite en todo durante su batalla por la tercera posición el domingo en Interlagos, que se definió a favor del piloto español por apenas 53 milésimas de segundo al momento de la bandera a cuadros después de intercambiar posiciones dos veces en las dos vueltas finales.

Antes de esa gran definición, Alonso había conseguido mantener a "Checo" Pérez detrás durante más de 15 vueltas a pesar de no contar con el DRS, algo que sí tenía el piloto de Red Bull Racing al estar a menos de un segundo de su rival.

A lo largo del fin de semana del Gran Premio de Brasil se vio en varias ocasiones que el piloto de adelante poco podía hacer para defenderse de un rival que lo atacaba haciendo uso del DRS, pero Alonso tuvo una explicación sobre por qué el sí pudo mantener a raya a Pérez.

"Creo que cuando corres justo delante de otro coche, tienes mejor carga aerodinámica, tienes aire limpio y eso quizás fue bueno para mantener la gestión de los neumáticos. Y él estaba sufriendo un poco al entrar en las curvas 10, 11 y 12 detrás de otro coche", dijo el asturiano al ser preguntado cómo pudo defenderse pese a no tener el DRS

"Y ese era probablemente el juego que estábamos jugando. Esas tres curvas eran cruciales para adelantar. Y sí, cuando eres el coche de delante, tienes mejor agarre, siempre", comentó el bicampeón mundial.

Alonso detalló además la estrategia que utilizó con la gestión de la energía y el cambio de líneas de carrera para evitar darle una oportunidad a Pérez.

Photo by: Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin, en la conferencia de prensa tras el GP de Brasil 2023.

"Creo que, como he dicho antes, al ser el coche de delante, tienes un poco de ventaja en términos de agarre en las tres últimas curvas. Así que me estaba asegurando de no cometer ningún error en esas tres curvas, porque si no, 'Checo' estaría demasiado cerca", dijo.

"Estaba usando la energía también en las rectas sólo para asegurarme de que no había oportunidad para 'Checo'. Y sí, en las rectas, a veces cambiábamos de trazada. No quería estar siempre en la misma línea. Si él va por el interior, yo estaba de vez en cuando en el interior, de vez en cuando en el exterior. Así no era una dirección clara para él para cambiar la línea de carrera y aprovechar la oportunidad de tener un poco de aire limpio. Así que sólo estaba tratando de generarle un poco de turbulencia a su nariz delantera".

El español de 42 años reveló que pensó tener las cosas bajo control con Pérez después de la última parada en boxes de ambos, solo para sorprenderse cuando vio que el de Guadalajara tuvo resto para atacarlo en la parte final del gran premio.

"Honestamente, pensé que tenía las cosas bajo control en el último stint, hasta tal vez cinco vueltas para el final, cuando empecé a empujar un poco más. Tenía más resto en los neumáticos y pensé que todo iba bien. Y 'Checo' estaba jugando el mismo juego. Tenía buenos neumáticos al final de la carrera y me adelantó a dos vueltas del final. Y pensé: 'Vale, esto se ha acabado' y entonces tuve una oportunidad más y fue suficiente", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!