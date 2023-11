Leclerc revela su problema que lo dejó fuera en Brasil

Después de clasificarse en primera fila, el piloto de Ferrari sufrió un fallo en la unidad de potencia y en el sistema hidráulico en la vuelta de formación, provocado por un problema de control electrónico.

Como resultado, su coche se salió de la pista y se estrelló contra la barrera. A pesar de intentar reanudar la marcha, no pudo hacerlo y se vio obligado a retirarse.

Su no salida se produjo tras una serie de decepciones a lo largo de una temporada en la que no ha conseguido ganar ninguna carrera. Mientras seguía sentado en el coche, utilizó la radio del equipo para desahogarse sobre su continua mala suerte.

"Quizás es parte del momento, también estaba muy frustrado", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por sus comentarios. "Estoy molesto porque, obviamente, sobre todo en la segunda parte del año, finalmente encontré la confianza con el coche, y luego empiezas segundo, sacrificas todo un fin de semana para la carrera del domingo, haces seis curvas, y eso es todo".

"Así que estoy muy frustrado por ahora. Pero ahora tengo que seguir adelante, y, obviamente, centrarme en las dos últimas carreras, eso es lo mejor que puedo hacer como piloto. Pero, por supuesto, es frustrante perder tantas oportunidades a lo largo de la temporada.

"Sólo espero que después de esta carrera podamos seguir luchando por el segundo puesto en la clasificación de constructores. Esa es mi única motivación para el resto del año, porque luego lo que quede no es algo que sea súper emocionante."

Abundando en el fallo que le sacó del circuito, Leclerc subrayó que le pilló desprevenido.

"Fui a la curva, perdí primero la dirección asistida, y luego el motor se apagó por razones de seguridad", dijo. "Y entonces las ruedas traseras se bloquearon, y eso me hizo hacer un trompo.

"Así que no tuve control sobre el coche en ningún momento. Fue algo hidráulico, eso es lo que sentí. Pero al final, no creo que ese sea el problema, hablando con los ingenieros. Sabemos lo que es, pero no puedo entrar demasiado en detalles.

"He vuelto a mover el coche. Sólo se dañó el alerón delantero. Pero aparte de eso, nada más. Volví a arrancar, tuve el sistema hidráulico durante 15 segundos. Pero entonces pasó exactamente lo mismo. Perdí el sistema hidráulico y luego se apagó el motor".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Cuando se le preguntó si sería difícil seguir adelante después de otro problema, dijo: "Sí, pero soy bastante bueno en eso".

"Estoy seguro de que a partir de mañana por la mañana estaré bien, pero es realmente frustrante que luego mires hacia atrás en la temporada y veas que a través de Bahrein, luego Jeddah debido a mi penalización, y aquí ya hay tantos puntos perdidos, y esto es un poco frustrante. Pero es así".

Intentando buscar aspectos positivos, Leclerc sugirió que era mejor tener problemas en un año sin grandes premios en juego.

"Hay temporadas en las que tienes más problemas, o hay temporadas en las que tienes menos", dijo. "Prefiero tener muchos problemas en una temporada en la que estoy luchando por estas posiciones, que en una temporada en la que estoy luchando por el campeonato.

"Dicho esto, preferiría no tener este tipo de problemas en absoluto, y este fin de semana, tenemos que analizarlo e intentar entender qué ha ido mal hoy para que no vuelva a ocurrir".

