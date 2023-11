La sospecha de Hamilton por los problemas de Mercedes en Brasil F1

Hamilton superó a los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso en la salida para colocarse tercero brevemente, pero a partir de ahí fue perdiendo posiciones, quejándose en un momento dado de que incluso con su DRS abierto no podía desafiar al coche de delante.

Hamilton acabó octavo, mientras que a su compañero de equipo, George Russell, le fue aún peor y se retiró por un problema de temperatura en el motor.

"Creo que el suelo no está funcionando", dijo Hamilton cuando Motorsport.com le preguntó por su comentario por radio sobre el DRS.

"El suelo no está succionando. Así que eso nos empujó a ir a un alerón más alto, y luego tenemos una enorme resistencia al aire en las rectas".

"Y estamos perdiendo mucho tiempo en las rectas, no hay nada que pueda hacer al respecto, y luego simplemente estamos derrapando en las curvas. Así que tenemos que ver por qué es así en este circuito tan duro".

Resumiendo su tarde, el siete veces campeón mundial dijo: "Simplemente los neumáticos se están sobrecalentando, somos lentos en las rectas, no tenemos agarre en las curvas".

Hamilton dijo que incluso adelantar a los dos Aston Martin en la salida no le había dado muchos motivos para el optimismo.

"No, sabía que tendríamos un día difícil", dijo. "No ha cambiado nada en el coche de ayer a hoy. Así que sabía que sería difícil".

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

"Ayer me comí los neumáticos con una inesperada falta de ritmo. Y luego creo que hoy he conducido mejor en términos de hacer mis stints, pero simplemente éramos lentos".

Y añadió: "No lo sé. Estoy seguro de que hay algo dentro de la puesta a punto que podríamos haber hecho un poco mejor, pero si eso nos habría puesto más arriba o no, no lo puedo decir".

Para colmo de males, en un momento dado Hamilton tuvo la sensación de que su rueda delantera izquierda giraba a la derecha.

"Sí, es súper extraño", dijo. "Me pregunté si el neumático no estaba bien puesto o algo así, pero el coche empezó a girar a la derecha mientras yo iba a la izquierda. Pero al final todo fue bien. Creo que debe haber sido sólo una ráfaga de viento".

Hamilton no sabe si los problemas de Interlagos eran específicos de la pista o un contratiempo más general.

"Es difícil de decir", señaló. "En última instancia, en este momento es un contratiempo, pero como equipo nos uniremos e intentaremos seguir adelante".

"Habrá un montón de análisis esta semana después de hoy y estoy seguro de que habrá cosas que diremos como 'Ah, tal vez si hubiéramos hecho esto, habría sido mejor', pero creo que todavía en última instancia, el coche no funcionó aquí por alguna razón, y así es como es".

