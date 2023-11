Por qué Verstappen cantó una canción de Tom Jones tras ganar en Brasil

Max Verstappen consiguió el domingo en Interlagos su decimoséptima victoria en un gran premio de 2023, lo que le ha valido otro récord histórico como piloto con el mayor porcentaje de victorias en una temporada.

Incluso si no triunfa en ninguna de las dos carreras restantes de la campaña, su registro del 77,27% eclipsa la marca del 75% que Alberto Ascari alcanzó en 1952, cuando ganó seis de ocho carreras.

Cuando el equipo Red Bull de Verstappen le felicitó por la hazaña a través de la radio tras la bandera a cuadros, le dijo que también le darían otro trozo de historia, y le sorprendió tocando el éxito de Tom Jones de 1966 Green, Green Grass of Home.

A pesar de decirle al equipo por radio que "no era un buen cantante", Verstappen intentó unirse a la letra mientras volvía a boxes.

Su ingeniero Gianpiero Lambiase le dijo entonces por radio: "No dejes tu trabajo", antes de que Verstappen respondiera: "¡Creo que soy mejor en eso!".

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, en el garaje antes de la carrera

La elección de un éxito tan clásico provocó un poco de intriga, pero el director del equipo Red Bull, Christian Horner, ha explicado el trasfondo - y que la canción era una de las que Verstappen y su padre Jos solían escuchar en los días de karting.

"Hoy hemos aprendido algo más sobre Max, que cuando volvía de las carreras de karts, su padre ponía una y otra vez temas de Tom Jones", dijo Horner.

"Así que me las arreglé para poner Green, Green Grass of Home. Era Radio Red Bull".

Horner admitió cierta sorpresa porque, cuando se le pidió que eligiera una canción para Verstappen, fue un viejo clásico el que emergió como favorito del holandés en lugar de algo moderno.

"No tengo ni idea de por qué un chico de 26 años elegiría 'Green, Green Grass'. Me pareció la canción más improbable. Pero Jos me lo dijo en Qatar".

"Le pregunté '¿Cuál es su canción favorita?', a ver si Paul [Smith, jefe de comunicación de Red Bull] puede hacerla sonar Y me dijo 'Green, Green Grass' de Tom Jones".

"Pensaba que, después de las Spice Girls, le gustaría Ed Sheeran o alguien contemporáneo de su edad. Pero no, ¡Tom Jones!".

Foto de: Red Bull Content Pool Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing habla con el ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase

Hablando sobre batir el récord de Ascari después de la carrera, Verstappen dijo que más que estar en los libros de historia, era un testimonio de la forma en que él y Red Bull estaban trabajando de manera impecable.

"No es algo que cuando me uní a la Fórmula 1 necesitara tener un récord de victorias del 75% a lo largo de una temporada", dijo.

"Este tipo de cosas llegan cuando todo funciona realmente bien. Me siento bien en el coche, el coche es muy competitivo y el equipo apenas comete errores. Entonces puedes tener una temporada como la que estamos teniendo.

"Para mí, se trata más de disfrutar del momento y de intentar aprovechar al máximo cada oportunidad".

