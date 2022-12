Rosberg: Hamilton es el único capaz de derrotar a Verstappen

Cargar reproductor de audio

La temporada 2022 de Fórmula 1 fue para Max Verstappen, hasta ahora, su año más dominante en el deporte. Sin rival en la lucha por el título, el holandés se quedó "descolgado" del campeonato. Y, en opinión de Nico Rosberg, sólo Lewis Hamilton está al mismo nivel que el bicampeón del mundo y podría plantarle cara el año que viene.

Con 15 victorias en el campeonato, Verstappen ganó su segundo mundial de forma casi soberbia de no ser por la presión a la que le sometió Ferrari al principio del campeonato. Para el ex piloto de F1 y ex compañero de equipo del siete veces campeón de Mercedes, si a Hamilton le "regalan" un buen coche, será el único de la parrilla capaz de desafiar un posible nuevo dominio de Red Bull y del holandés.

"Max es un piloto brillante y estoy seguro de que muy pronto estará entre los cinco mejores de todos los tiempos, sobre todo porque ha ganado su segundo título. Es increíble todo el talento que tiene. Es brutal. Es el hombre a batir hoy en día en la Fórmula 1", declaró Rosberg a Sport1 Germany.

"Lewis es el único que podría estar a su altura, es decir, más o menos al mismo nivel, si tuvieran el mismo coche", subrayó.

Podium: race winner Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

El campeón de 2016 aún quiso destacar la disparidad entre Max Verstappen y sus compañeros de equipo. Desde que Daniel Ricciardo se fue en 2018 -tras hacer una temporada en la que él y el holandés estuvieron al mismo nivel-, ningún otro piloto ha sido capaz de igualarle.

Tras la marcha del australiano, Red Bull ha puesto junto a Verstappen a Alex Albon, Pierre Gasly y ahora a Sergio Pérez, siendo el francés sustituido por Albon a mitad de temporada en 2019 y el tailandés muy criticado por los jefes de equipo Christian Horner y Helmut Marko perdiendo la oportunidad de seguir en el equipo para 2021 tras una temporada completa en 2020.

"Ha sido más fuerte que su compañero de equipo. El actual y los anteriores, no son idiotas desde luego, piensa en Gasly o en todos los demás, no llegan ni a la mitad del nivel de Max. Pérez este año ha tenido momentos en los que ha estado cerca, pero en el resto ha estado en tierra de nadie comparado con Verstappen", concluyó.