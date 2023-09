Russell: Me sorprendió lo que tardó Checo Pérez para adelantarme

Sergio Pérez salió desde el quinto puesto y sabía que sería importante adelantar a George Russell, cuarto en la parrilla, en el arranque para poder ir rápidamente en busca de los puestos del podio en el Gran Premio de Italia.

Sin embargo, el piloto británico movió bien y logró mantener la posición, e incluso llegó a amenazar la posición del Ferrari de Charles Leclerc en la vuelta inicial, antes de verse bajo ataque de Pérez en el duelo por la cuarta colocación.

El piloto mexicano realizó algunos intentos por fuera en la frenada de la curva uno sobre Russell, llegando incluso a cortar ambos la primera chicana en una ocasión, lo que permitió a Pérez adelantarlo, pero luego le devolvió la posición para evitar una sanción.

El adelantamiento definitivo llegó en la vuelta 16, un giro después del momento en que Max Verstappen, con el otro Red Bull, superó al Ferrari de Carlos Sainz para tomar el liderato.

"Checo" le pudo ganar la línea interna a Russell en el camino a la primera curva para finalmente tomar el cuarto puesto y pronto se alejó del de Mercedes para ir en busca de los Ferrari.

"Me sorprendió lo que tardó 'Checo' en pasar con el ritmo superior de ese coche. Eran tan rápidos en las curvas de alta velocidad. Lo vimos ayer. Probablemente un factor sea que tienen mejor degradación de los neumáticos que el resto de nosotros", dijo Russell.

George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, en su pelea durante el GP de Italia 2023. Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

"Pero estaba bastante contento de mantenerlo a raya durante tanto tiempo, y me sentí bien y confiado en la frenada de la curva uno. Así que sí. Esperemos que Singapur sea una historia diferente", agregó.

Preguntado cuánto se disfruta de mantener detrás a un piloto que se encuentra con un ritmo superior, Russell respondió: "Todas las peleas son agradables, pero es definitivamente más agradable cuando eres el coche que ataca en un coche más rápido que el que se defiende en un coche más lento".

"Sabes que tienes que acertar al frenar, acertar en cada curva. Porque si no lo haces, te pasarán por encima y, sí, hay algo satisfactorio cuando consigues mantener a raya a un coche así durante mucho tiempo. Así que, ya sabes, me llevo un pequeño punto positivo, no hubo errores por mi parte en esas vueltas. Pero por desgracia, el ritmo no estaba allí hoy", dijo.

Pérez logró llegar segundo detrás de Verstappen para un 1-2 de Red Bull Racing en Monza, mientras que Russell debió conformarse con la quinta posición en la bandera a cuadros. El británico espera que Mercedes pueda luchar más arriba en la siguiente ronda de Singapur.

"Sospecho que seremos más competitivos, sobre todo en carrera, de lo que fuimos este fin de semana. Tenemos que entender por qué tenemos una diferencia tan grande entre nuestro paquete de mayor y menor carga aerodinámica".

"En circuitos como Spa, Monza, Bakú, Austria, parece que siempre tenemos problemas, incluso con la configuración de carga aerodinámica media-baja, y siempre somos rápidos con la más alta. Así que hay algunas diferencias características en nuestros paquetes de alta y baja carga aerodinámica. Tenemos que entender eso y reconocer qué es lo que nos hace más competitivos, al menos en el cronómetro entre los dos", finalizó.

