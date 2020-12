Russell: espero que con mi actuación le de dolores de cabeza a Wolff

En su primera aparición sustituyendo a Lewis Hamilton en Mercedes, Russell dominó la mayor parte del GP de Sakhir de F1 después de superar a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, en la curva 1.

Russell abrió un hueco de más de cinco segundos con Bottas, tras sus primeras paradas en boxes, antes de que el coche de seguridad neutralizara de nuevo la carrera.

Mercedes trató parar a sus dos coches a la vez, pero cometieron una pifia sin igual al mezclar los neumáticos y colocar un juego destinado al coche de Bottas en el de Russell.

Eso obligó al equipo a parar a Russell de nuevo, dejándolo en la quinta posición en la reanudación. Este movimiento, de mezclar neumáticos de diferentes juegos, también provocó una investigación posterior a la carrera por parte de los comisarios.

Russell logró remontar y volver a la segunda posición, y se acercó al líder de la carrera, Sergio Pérez, para después sufrir un pinchazo que le obligó a entrar en boxes de nuevo.

El piloto británico volvió a pelear para remontar hasta la novena posición y obtuvo un punto adicional por la vuelta rápida.

"He tenido carreras en mi vida en las que me han quitado victorias, pero dos veces... no podía creerlo", dijo Russell.

"No podía creer lo que estaba pasando. Me rompió el corazón, tenía la carrera bajo control, especialmente al principio, y luego obviamente el coche de seguridad salió, lo cual fue molesto".

"Pero me sentí cómodo. Hice algunos buenos adelantamientos, estaba entusiasmado, estaba listo para perseguir a Sergio con el objetivo de recuperar la victoria, y habría estado apretado, pero lo hubiéramos logrado".

"Y luego se nos escapó de nuevo. Pero así son las carreras".

Russell reconoció que había vivido una montaña rusa de emociones durante todo el fin de semana de su estreno con Mercedes, y que se apresuró a hablar con sus padres después de la carrera para recuperarse.

"Si me hubieras dicho al principio de este fin de semana que habría sumado algunos puntos, habría dicho que iba a ser un fin de semana fantástico", bromeó Russell.

"Pero si me hubieras dicho que iba a liderar la carrera, y luego terminar... argh... no lo sé. Me dolió mucho, sinceramente, me dolió mucho cuando salí del coche".

"Hablé con mis padres inmediatamente. Sé que lo estaban sintiendo. Dijeron que tenía mucho de lo que estar orgulloso. Lo mismo me dijeron Toto [Wolff] y James [Vowles] y Bono. Nos abrazamos".

"Así que espero haberle dado a Toto algunos problemas que resolver en el futuro. Estoy feliz. Estoy orgulloso".

