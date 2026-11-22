Fórmula 1 Las Vegas GP

Russell explica su accidente al final de la carrera en su intento de victoria en Las Vegas

Russell fue el principal rival de Verstappen por la victoria durante toda la carrera de Nevada, pero se estrelló y cayó al noveno puesto

Benjamin Vinel Ronald Vording

Publicado: 22 nov 2026, 6:57

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

George Russell, Mercedes

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

George Russell ha admitido haber hecho "un movimiento de alto riesgo" tras estrellarse a falta de tres vueltas en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 en un intento por hacerse con la victoria.

Con el regreso de las carreras con efecto "yo-yo" a la F1, el poleman Max Verstappen y Russell intercambiaron con frecuencia el liderato durante toda la carrera, desafiados ocasionalmente por los coches hermanos de Isack Hadjar en la primera mitad de la carrera y por Kimi Antonelli más adelante.

En la vuelta 48 de 50, Russell había caído al tercer puesto por detrás de Verstappen y Antonelli y se lanzó por el interior de la Silver Arrow de su compañero de equipo, pero bloqueó los frenos y golpeó el muro. Los daños mínimos hicieron que pudiera terminar la carrera, aunque en novena posición.

"Sabía que, si quería ganar la carrera, tenía que estar segundo al entrar en el último par de vueltas", explicó el británico. "Kimi no tenía el modo de adelantamiento y simplemente fui a por un movimiento de alto riesgo y pagué el precio, pero no me arrepiento. Por supuesto que estoy decepcionado con ello, pero podría haber sido conservador y habría terminado tercero".

Russell le arrebató el liderato de la carrera a Verstappen en al menos seis ocasiones sin llegar a poder conservarlo, debido a la forma en que funcionan las nuevas unidades de potencia de la F1 —y en particular sus baterías y el despliegue de energía— en este circuito urbano de alta velocidad.

"Fue interesante", comentó el piloto de Mercedes. "Creo que fue bastante divertido quizá durante media carrera. Luego empezó a volverse un poco agotador en un momento dado porque era absolutamente imposible escaparse.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Sentía que estaba en un modo de despliegue muy bueno para adelantar a Verstappen y estar por delante en la línea de salida. Kimi estaba adelantando, pero Max ya estaba volviendo a adelantar antes de la línea. Pero eso me dejó muy vulnerable en el sector intermedio, y por eso perdí algunas posiciones. Bajé a P5, y luego tuve que cambiar mi modo de estrategia, y eso me ayudó a volver a subir en la clasificación.

"Sentía que en la última vuelta podía volver a lo que tenía para intentar ganar la carrera. Fue duro".

Este tipo de carreras de "yo-yo", que recuerda a la Fórmula E, no se había visto en esta medida desde las primeras carreras de la temporada.

"Fue simplemente aprender sobre la marcha, de verdad", añadió Russell. "Sí, aprender sobre la marcha; fue muy extraño. Las diferencias de velocidad en la recta fueron monumentales. Le estaba ganando 1,3 s a Max en la recta, fue una locura. Carrera extraña".

El pobre resultado de Russell significa que cae al cuarto puesto en el campeonato de pilotos, empatado a puntos con el quinto clasificado Lando Norris, a tres puntos de Lewis Hamilton y a nada menos que 40 puntos del subcampeón Verstappen.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Colapinto iguala su mejor final en la F1 en Las Vegas: "El equipo merece este resultado"

Artículo siguiente Vasseur estalla tras el choque entre Leclerc y Hamilton en Las Vegas

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Benjamin Vinel





El error de Antonelli que arruinó su lucha por la victoria ante Verstappen en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 h



El error de Antonelli que arruinó su lucha por la victoria ante Verstappen en Las Vegas





Isack Hadjar: “Parecimos tontos” en Las Vegas porque no me gusta tomar rebufo



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



11 h



Isack Hadjar: “Parecimos tontos” en Las Vegas porque no me gusta tomar rebufo





Alonso, duro con Honda en Las Vegas: nos falta tanta potencia que los rivales toman un margen extra con nosotros



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



21 h



Alonso, duro con Honda en Las Vegas: nos falta tanta potencia que los rivales toman un margen extra con nosotros

Más de

George Russell





Antonelli y Russell tendrán conversaciones en Mercedes tras su desacuerdo en la clasificación de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



21 h



Antonelli y Russell tendrán conversaciones en Mercedes tras su desacuerdo en la clasificación de Las Vegas





Verstappen responde a Russell tras su encontronazo en Las Vegas y niega conocer un pacto entre pilotos



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Verstappen responde a Russell tras su encontronazo en Las Vegas y niega conocer un pacto entre pilotos





Russell acusa a Verstappen de pilotar como si fuera mejor que todos tras choque en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Russell acusa a Verstappen de pilotar como si fuera mejor que todos tras choque en Las Vegas

Más de

Mercedes





Antonelli: arriesgué mucho en la peor pole, pero la estrategia de rebufo funcionó



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Antonelli: arriesgué mucho en la peor pole, pero la estrategia de rebufo funcionó





Toto Wolff: Russell estaba en la "posición perfecta" para la pole en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Toto Wolff: Russell estaba en la "posición perfecta" para la pole en Las Vegas





George Russell, impresionado por un McLaren "excepcionalmente rápido" en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



George Russell, impresionado por un McLaren "excepcionalmente rápido" en Las Vegas

Últimas noticias





El error de Antonelli que arruinó su lucha por la victoria ante Verstappen en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



2 h



El error de Antonelli que arruinó su lucha por la victoria ante Verstappen en Las Vegas





Sergio Pérez recibe sanción en parrilla para el GP de Qatar tras choque en Las Vegas con Camara



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



Sergio Pérez recibe sanción en parrilla para el GP de Qatar tras choque en Las Vegas con Camara





Russell explica su accidente al final de la carrera en su intento de victoria en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



Russell explica su accidente al final de la carrera en su intento de victoria en Las Vegas





Colapinto iguala su mejor final en la F1 en Las Vegas: "El equipo merece este resultado"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



Colapinto iguala su mejor final en la F1 en Las Vegas: "El equipo merece este resultado"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete