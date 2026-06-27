George Russell explica el mensaje de Toto Wolff por radio durante la clasificación en Austria

George Russell ha explicado el mensaje de radio de Toto Wolff de "solo conduce" durante la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, que fue una forma de animar al británico, quien acabó logrando la pole position.

Russell logró la pole en Austria, superando a los dos pilotos de Ferrari y a su compañero de equipo Kimi Antonelli, pero la sesión estuvo lejos de ser sencilla para el piloto de Mercedes. Fue quinto en la Q1, más de 0.3s más lento que Antonelli, y luego tuvo que abortar su primer intento en la Q2 tras un error en la curva 3, quedando vulnerable al final del segmento.

Antes de su segundo y último intento en la Q2, se emitió por televisión un mensaje de radio de Toto Wolff, con el jefe de Mercedes diciéndole a su piloto: "George, solo conduce" sin más contexto. Aunque fácilmente pudo sonar a los espectadores como una instrucción severa de concentrarse en conducir, Russell explicó más tarde que en realidad era un mensaje de ánimo.

Luego consiguió la pole con lo que describió como una "vuelta mágica" en la Q3.

"Es una de esas [vueltas] en las que clavas la curva 1 y pasas rápido, pero el coche no se desliza," dijo sobre su último intento en la clasificación.

"Mantiene las temperaturas un poco más bajas. Así que los neumáticos están más fríos al acercarse a la siguiente curva y entonces tienes más agarre. Así que pasas por ahí más rápido y los neumáticos vuelven a estar más fríos. Y es una especie de espiral ascendente.

"Simplemente encajó. Es simplemente una de esas vueltas mágicas. Y estoy muy, muy contento porque ha sido una racha realmente dura para mí. Pero, como me dijo Toto en la Q2, simplemente disfrútalo. Simplemente disfruta de conducir. Y dijo lo mismo antes de la Q3, sal y disfrútalo. Y me lo dije a mí mismo, simplemente no fuerces demasiado, simplemente disfrútalo porque es algo bastante genial lo que hacemos."

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Russell explicó más tarde que el mensaje de Wolff era simplemente un recordatorio de las conversaciones que habían mantenido a lo largo de la temporada, con el jefe de Mercedes intentando reconstruir su confianza.

"Probablemente sea el acento austriaco, para ser sincero," sonrió, cuando se le sugirió que el mensaje en sí parecía más una orden que un apoyo. "No, creo que saber que tu jefe tiene un 100% de fe y confianza en ti... Él ha sido quien primero me ha levantado el ánimo durante toda la temporada cuando las cosas no han ido bien y me ha recordado que no he olvidado cómo conducir y que conoce la velocidad que tengo.

"Y hablamos todos los días. Y esos pequeños mensajes me llevan de alguna manera a conversaciones que tenemos a nivel personal entre carreras. Así que quizá para ustedes, al escucharlo sin conocer el contexto [sonó diferente].

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"Para mí significa mucho y me recuerda esas charlas que hemos tenido y me recuerda que, sí, puedo hacerlo. Lo he hecho durante toda mi carrera. No hay razón por la que no pueda volver a hacerlo hoy."

Cuando se le preguntó si siente que ha estado forzando demasiado en ocasiones este año, añadió: "Definitivamente hay un factor de eso, pero es muy difícil porque si estás a la defensiva y estás a una, dos o tres décimas del ritmo, entonces decir, voy a esforzarme menos, no tiene sentido.

"Cuando las cosas no salen a tu manera, siempre quieres hacer más y más y más. Y cuando estás en el coche, decir que voy a abordar esta curva y voy a frenar cinco metros antes que en la vuelta anterior, simplemente no es así como funciona nuestro cerebro. Pero a veces esa es la forma más rápida."

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"¿Puedo vencer a Kimi? 100%"

Russell es actualmente tercero en el campeonato, 50 puntos por detrás del líder Antonelli, pese a haber sido señalado como favorito al título antes de la temporada. La pole position en Austria, con el italiano clasificando cuarto, podría darle un impulso de confianza muy necesario.

"Es la octava carrera de la temporada, es mi cuarta pole, pero nunca he podido convertirla realmente en un buen resultado," dijo Russell. "En momentos como este, es como si se restaurara la confianza.

"Y definitivamente hay un elemento de entender qué necesita este coche, qué necesitan estos neumáticos en diferentes condiciones. Y Kimi ha hecho un trabajo increíble día tras día.

"¿Tengo la confianza de que puedo vencerlo? Sí, 100%. Solo necesito conseguir ese clic que volví a encontrar hoy, como lo tuve en Barcelona, como lo tuve en Canadá, como lo tuve en Melbourne, como mostré en China. Y entonces los resultados llegarán en algún momento en las carreras. No puede ser continuamente mala suerte a lo largo de una temporada. Así que sí, me siento bien."

Russell aún tenía dificultades para explicar por qué su vuelta final de la Q3 fue mucho más rápida que todos sus intentos anteriores, pese a tener que levantar el pie por una bandera amarilla en la curva 9 tras el accidente de Max Verstappen.

"Si tuviera la respuesta, estaríamos en la pole cada semana, para ser sincero," dijo. "Dije el jueves que es como cuando el coche encaja y los neumáticos funcionan y simplemente entra en esa zona ideal, una enorme cantidad de tiempo por vuelta aparece de la nada.

George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Tuve una sesión realmente difícil. Casi quedo fuera en la Q2. Mi primera vuelta en la Q3 fue fuerte. Y luego simplemente pasé por la curva 1 en mi vuelta final: estaba una décima y media por delante. Y luego en la curva 3, otra décima y media por delante. Y en la curva 4, otra décima y media. Y la vuelta fue increíble.

"Me encontré con esa bandera amarilla, la amarilla simple en el último sector. Pero levanté el pie durante cien metros, perdí una enorme cantidad de tiempo. No tengo la respuesta, desde luego. Lo analizaré con mi equipo para ver de dónde salió. Pero se sintió muy, muy dulce."

A principios de este año Russell también logró la pole en Australia, Canadá y Barcelona, pero solo convirtió una de esas salidas en victoria, ganando la primera carrera de la temporada en Melbourne.