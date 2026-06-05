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Fórmula 1 GP de Mónaco

Russell: "Mucha gente pensó que solo eran palabras, pero Ferrari claramente es el equipo a batir"

George Russell no ha visto ninguna evidencia que cambie su opinión sobre el esperado dominio de Ferrari en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de este fin de semana

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
George Russell, Mercedes

George Russell dice que el ritmo de Ferrari en los entrenamientos del Gran Premio de Mónaco no ha hecho más que reforzar su condición de favoritos para el fin de semana.

Mercedes y McLaren señalaron a Ferrari como favorito antes del evento debido al excelente rendimiento a baja velocidad de su chasis, combinado con la fuerte entrega de par de su motor y su turbocompresor más pequeño.

La actividad del viernes hizo poco por disipar esa idea, sintió Russell, ya que Lewis Hamilton superó al héroe local Charles Leclerc para terminar el día en lo más alto en la FP2, con 0.168s de ventaja sobre el Red Bull de Max Verstappen, y casi cuatro décimas por delante de Russell.

"Esperábamos que Ferrari fuera el rival a batir. Mucha gente pensó que solo eran palabras, pero claramente son el equipo a batir", dijo Russell después de terminar el día en cuarta posición, una décima por delante de su compañero de equipo Kimi Antonelli, líder del campeonato. "Creo que Red Bull también ha sido una pequeña sorpresa para nosotros.

"Sabíamos que, de las carreras disputadas hasta ahora, esta iba a ser la más desafiante para nosotros. Probablemente ha sido un poco más desafiante de lo que habríamos esperado, pero sí hicimos algunas buenas mejoras de la FP1 a la FP2.

"Necesitamos dar el mismo paso otra vez de la noche a la mañana y no creo que hoy lo hayamos clavado. Hay margen de mejora, pero definitivamente Ferrari es el equipo."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Russell sugirió que Mercedes tiene algunas ideas para mejorar su rendimiento mecánico de la noche a la mañana en el complicado circuito urbano de Montecarlo, pero no estaba seguro de si eso sería suficiente para igualar a Ferrari.

"Cada coche tiene un ADN inherente y el ADN inherente de [Ferrari], especialmente en el lado mecánico del coche, claramente funciona en estos circuitos urbanos", señaló Russell. "Especialmente cuando hay muchos baches en las curvas, con las curvas en caída.

"Estamos haciendo todo lo que podemos para intentar lograr esas mejoras, pero como dije, sí creo que podemos cerrar la brecha si podemos superarlo."

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