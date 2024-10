Russell cree que Mercedes debe sacrificar 2024 tras los "innecesarios" choques

George Russell dice que apoyaría que Mercedes comprometiera el resto de esta temporada de Fórmula 1 para obtener una ventaja en 2025 mientras el equipo maneja las consecuencias de varios accidentes.

Los costos de reparación de Mercedes se han ido acumulando últimamente tras el accidente de Andrea Kimi Antonelli en los entrenamientos de Monza, la salida de pista sufrida por Russell en la sesión de clasificación de Austin y su último accidente en la FP2 de México.

Esto llevó a Toto Wolff a declarar a Sky de Alemania su temor de que Mercedes tuviera que problemas con el límite de gastos si se producen nuevos accidentes.

Dada la situación, Russell dijo que estaría feliz de seguir con la especificación actual de su coche - ahora con piezas de Miami después de su accidente - para ahorrar dinero que pueda usarse de cara a la próxima temporada.

"No estoy preocupado por el límite presupuestario porque siempre tenemos un poco de margen y siempre estás sopesando lo que pones en esta temporada frente a lo que pones en la próxima", dijo Russell después de conseguir el quinto puesto en la parrilla para el GP de México.

"Puede que tengamos que llegar a un compromiso durante el resto de esta temporada, algo que, para ser honesto, probablemente estaría a favor porque no estamos luchando por un campeonato".

"Estaría más que contento de quedarme en el piso antiguo si eso nos da una mejor oportunidad para el año que viene".

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Pero creo que podremos reparar el suelo de Austin. Creo que ese es el plan. No fue tan malo como esperábamos inicialmente y eso debería usarse en Brasil".

Russell se mostró sorprendido de haber podido clasificarse quinto con componentes más antiguos y de que el equipo se sorprendiera de su ritmo de la FP1 antes del incidente del británico durante la segunda sesión del viernes.

Relatando el incidente de la FP2, explicó: "Los dos últimos años, he estado usando ese bordillo en cada vuelta. En la FP1, di cuatro vueltas usando el bordillo, y no hubo ningún problema y de repente me golpeé con él y fue como si fuera un canguro".

"Fue realmente decepcionante. En las dos últimas semanas he presionado mucho al equipo con la falta de recambios y ha sido bastante innecesario".

"Pero realmente no sabemos por qué está sucediendo. No es por exceso de conducción. Es sólo que el coche muerde".