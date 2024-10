Albon copió "herramientas" de Colapinto en México en vez de su puesta a punto

Alex Albon llegó al fin de semana de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez en busca de respuestas a un reciente problema que le surgió al volante del Williams FW46 que aparece puntualmente en curvas de baja velocidad.

El piloto anglo-tailandés entiende que esto ha afectado su rendimiento, puntualmente desde que el equipo trajo mejoras al monoplaza que aún no había podido entender del todo para extraer el máximo rendimiento.

Las curvas lentas son variantes en las que Franco Colapinto, en el poco tiempo que lleva en la F1, pudo adaptarse muy bien, tal como explicó Gaetan Jego, su ingeniero de carrera, a Motorsport.com y es por lo cual Albon confesó en la previa de México que iba a inclinarse "un poco más hacia lo que el otro lado del garaje ha estado haciendo y tratar de ver si eso ayuda".

En un sábado donde Albon logró llegar a la Q3 y Colapinto quedó eliminado en la Q1 después de realizar cambios que no se ajustaron bien a su monoplaza, el expiloto de Red Bull explicó después que no fue tanto el set-up lo que tomó de Colapinto, sino su modo de uso para las herramientas de conducción que tiene cada coche y que los pilotos pueden ajustar según su preferencia.

"Definitivamente mantuve algunas cosas del otro coche. Funcionó bastante bien. A veces funciona, a veces no. Creo que en términos de puesta a punto no (utilicé) tanto, pero en términos de herramientas, he copiado bastante, casi todo. Y funcionó bien", dijo Albon al ser preguntado si había seguido el camino de Colapinto.

Alex Albon, Williams FW46, Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Albon se mostró feliz por haberse sentido mejor en México después de haber sufrido un poco en las últimas presentaciones de la Fórmula 1, en especial el pasado fin de semana en el Circuito de las Américas, algo que sintió que podía repetirse aquí.

"Los últimos fines de semana he estado desconectado constantemente en el mismo tipo de curvas. Generalmente son curvas de baja velocidad, curvas de 90 a 180 grados. Este circuito las tiene todas, así que cuando llegué a este fin de semana, pensé que nos iba a ir mal, que íbamos a tener problemas si seguíamos con los mismos inconvenientes de los últimos fines de semana".

"Afortunadamente, no los tuvimos, así que eso es positivo. Espero que podamos aprender de ello. Todavía no hemos dado suficientes vueltas reales para decir realmente si fue mejor o no. Pero si podemos tomar lo de este fin de semana y aplicarlo al resto del año, entonces creo que me va a ayudar seguro", comentó.

En cuanto a sus posibilidades de sumar puntos el domingo en el Gran Premio de México al salir desde la novena posición, Albon recordó que llega a la carrera sin haber podido realizar pruebas con carga de combustible alta producto de su choque del viernes. De todos modos, se mostró optimista para estar en el top 10.

"Tenemos que tener cuidado con el Alpine de Pierre (Gasly, que sale octavo). Obviamente no he hecho una tanda larga, así que tenemos que tenerlo en cuenta".

"Creo que estaremos bien. Sé que algunas de las cosas que nos perjudicaron en la clasificación no serán tan malas en la carrera. Así que soy positivo. Sólo creo que será interesante ver donde Oscar (Piastri) y Checo (Pérez) caerán. No creo que sea tan fácil adelantar aquí en un tren de DRS, así que creo que les llevará bastante tiempo pasar. Vamos a ver", finalizó.