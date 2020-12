El esfuerzo logístico de Mercedes para tener listo a Russell

La mudanza por poco tiempo de Russell de Williams a Mercedes, donde ha sido piloto junior desde el comienzo de 2017, sólo se confirmó el miércoles por la mañana, el día después de que Lewis Hamilton anunciara que había dado positivo por COVID-19.

Pero, hablando en la conferencia de prensa previa al evento para el Gran Premio de Sakhir junto a su nuevo compañero de equipo, Valtteri Bottas, Russell explicó que el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, le había hecho saber de la posibilidad de cambiar de equipo a las "2 de la mañana del martes".

Russell explicó entonces cómo Mercedes había actuado rápidamente para completar los diversos desafíos logísticos para su participación en la carrera cuando se le preguntó qué significaba para sus futuras oportunidades de competir con el equipo haber sido elegido como el sustituto de Hamilton.

"Significa mucho para mí que Mercedes me haya dado esta oportunidad porque no fue fácil para ellos, fue un gran esfuerzo el que se hizo para que este acuerdo se llevara a cabo. Y realmente aprecio lo que han hecho".

"Logísticamente, pintar los cascos en el transcurso de 24 horas, hacer los trajes, volarlos desde Italia (donde los trajes de carrera de Mercedes F1 son hechos por Puma) al Reino Unido, a Bahréin, hay tantas cosas que han tenido que pasar en el transcurso de tan corto período de tiempo".

"Saber que estaban dispuestos a hacer eso significa mucho para mí y supongo que tengo que devolverlo con mi mejor rendimiento y mis mejores esfuerzos, independientemente de la posición que pueda significar".

Russell también dijo que no enfrenta la carrera de Sakhir con ninguna expectativa adicional, a pesar de conducir para un equipo que ha ganado 13 de las 15 carreras en lo que va de 2020.

"Por mi parte, creo que no hay presión", explicó. "Estoy siendo lanzado a último momento, no he conducido su simulador en dos años, mi asiento es de hace tres años".

"Tengo tanta información que aprender. Y como digo, ir contra Valtteri no va a ser fácil. Por lo tanto, creo que estoy en una buena posición. No me estoy presionando más. Voy a salir ahí fuera, voy a disfrutarlo".

"Y no ha habido objetivos, ni expectativas esperadas de mí por Toto, por Mercedes. Porque no puedes juzgar a alguien por una sola carrera, creo".

"Este fin de semana va a ser de aprendizaje, especialmente el viernes, centrado en la clasificación y en la carrera del domingo. Y si tengo la oportunidad la semana que viene de nuevo en Abu Dhabi, ¿quién sabe? Eso será más fácil para mí".

