Russell tiene una "puerta de granero" en su Mercedes

La lluviosa sesión de entrenamientos libres en Spa-Francorchamps dejó a los equipos a ciegas a la hora de elegir sus mejores reglajes para el fin de semana belga, especialmente con las condiciones del parque cerrado implementadas desde el inicio de la sesión de clasificación del viernes por la tarde.

Lewis Hamilton admitió que fue un juego de adivinanzas sobre la mejor manera de enfocar las cosas, con Mercedes al final cubriendo sus bases y optando por una configuración de menor y mayor carga aerodinámica en sus dos coches.

Aunque la elección para Russell de una mayor carga aerodinámica puede haberlo perjudicado en la sesión de Q3 en seco, ya que fue siete décimas más lento que Hamilton, la elección podría dar sus frutos si las cosas están mojadas en la carrera sprint o el gran premio o si la degradación de los neumáticos resulta ser un problema.

Hablando sobre la disparidad de rendimiento entre los dos coches, con Hamilton saliendo tercero el domingo y Russell octavo, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo a Sky Sports F1 que habían dividido las opciones.

"Hemos utilizado dos alerones traseros y configuraciones muy diferentes", dijo. "Y se puede ver que Lewis es capaz de extraer más rendimiento de eso".

Preguntado sobre si la opción de Russell le había perjudicado, Wolff dijo: "Lo hace, tiene un poco como una puerta de granero en la parte trasera. Pero eso puede ser ventajoso para el rendimiento de los neumáticos el domingo. Hoy no ha ayudado, así que tenemos que evaluar por qué no lo ha hecho".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14 Foto: Michael Potts / Motorsport Images

Aunque Russell era consciente de su elección de alerón, admitió estar un poco desconcertado sobre por qué fue tan lento.

"Hemos estado fuera de ritmo", dijo. "Para ser honesto, hemos tenido problemas en esa sesión y no sé muy bien por qué. Normalmente me encantan esas sesiones de transición, pero en cada vuelta no íbamos a ninguna parte".

"Así que tenemos que tratar de revisar y entender. Sabemos que la clasificación no lo es todo aquí, pero sin duda nos habría gustado estar más arriba".

Aunque Hamilton estaba contento con su posición en la parrilla, también dijo que el tiempo que perdió en el sector medio debido al nivel de su alerón no fue el ideal.

"Con la FP1, que fue en mojado y preparando la puesta a punto para la clasificación de hoy, cuando finalmente pasó a seco, fue como un gran juego de adivinanzas", dijo. "Espero que el coche sea decente a largo plazo mañana en la carrera".

"En general, el coche iba bastante bien. Es sólo el sector medio, estamos perdiendo un segundo. Así que tengo que ir y estudiar para tratar de averiguar dónde está eso, y si hay alguna manera con el paquete que tengo, si puedo cerrar eso ".

