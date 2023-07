Leclerc explica la clave para su gran clasificación en Spa F1

Leclerc fue segundo en la clasificación del viernes para la carrera del domingo, terminando a ocho décimas del Red Bull de Verstappen en la Q3 en una pista seca.

Pero como Verstappen será penalizado con cinco puestos en la parrilla por monar su quinta caja de cambios de la temporada, una más de las permitidas, Leclerc saldrá primero el domingo.

Después de admitir recientemente que estaba sufriendo en condiciones de pista mixta, en particular con la búsqueda de agarre en los neumáticos lisos en un circuito húmedo, Leclerc pensó que su rendimiento en la Q3 fue una recompensa por sus esfuerzos para solucionar esa debilidad.

"No ha sido una mala clasificación para nosotros, especialmente en estas condiciones", dijo Leclerc.

"Siempre es difícil poner todo junto. He trabajado mucho en esas condiciones, ya que no me sentía muy cómodo hace unas carreras. Y parece que da sus frutos".

"Salimos un poco pronto en la última vuelta, pero la pole no era para nosotros".

"Max ha sido demasiado rápido, pero podríamos haber estado un poco más cerca. Dicho esto, tenemos una gran posición de salida para el domingo".

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Erik Junius

Leclerc se vio obstaculizado en su primera vuelta rápida de la Q2 por el piloto de Haas Kevin Magnussen, que se mantuvo en la línea de carrera después de golpear el muro y dañar su coche, por lo que el danés fue convocado por los comisarios de la FIA.

"Fue realmente complicado. También tuve a Kevin que se fue contra el muro y luego siguió delante de mí", añadió Leclerc.

"Así que no metí una vuelta pronto y luego tienes toda la presión en esa última vuelta, y en esas condiciones no era fácil".

"Pero al final, todo ha ido bien. Así que sí, estoy contento".

"Dicho esto, todavía queda bastante trabajo por hacer para alcanzar a los Red Bull".

Los tres primeros clasificados Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, el hombre de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, y Sergio Pérez, Red Bull Racing. 1 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El hombre de la pole Max Verstappen, Red Bull Racing, celebra a su llegada al Parc Ferme 2 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 3 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 4 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 5 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 6 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 7 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 8 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 9 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 10 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlfaTauri AT04 11 / 50 Foto de: Michael Potts / LAT Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 12 / 50 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 13 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 14 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 15 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 16 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 17 / 50 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 18 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 19 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 20 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 21 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 22 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Alex Albon, Williams FW45 23 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 24 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 25 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 26 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 27 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 28 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 29 / 50 Foto de: Michael Potts / LAT Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 30 / 50 Foto de: Michael Potts / LAT Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 31 / 50 Foto de: Michael Potts / LAT Kevin Magnussen, Haas VF-23 32 / 50 Foto de: Michael Potts / LAT Esteban Ocon, Alpine A523 33 / 50 Foto de: Michael Potts / LAT Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 34 / 50 Foto de: Michael Potts / LAT Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 35 / 50 Foto de: Michael Potts / LAT Oscar Piastri, McLaren MCL60 36 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 37 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 38 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Equipo Aston Martin F1 39 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 40 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 41 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 42 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 43 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 44 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 45 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 46 / 50 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Mike Krack, director del equipo Aston Martin F1 Team, en la rueda de prensa de los directores del equipo. 47 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 48 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 49 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, sale del garaje 50 / 50 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!