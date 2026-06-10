Sanción a Russell: Mercedes asume la culpa, pero el caso es más complicado de lo que parece

En este momento no debe ser sencillo ponerse en la piel de George Russell. Después del cero cosechado en Canadá por el fallo de la batería, el británico también terminó fuera de la zona de puntos en Mónaco, permitiendo a Andrea Kimi Antonelli ampliar aún más su ventaja en la clasificación hasta los 68 puntos de margen.

La noticia más desalentadora, probablemente, no es tanto el resultado en sí, sino la falta de velocidad. Pero en este momento Russell parece casi encarnar la ley de Murphy: si algo puede salir mal, saldrá mal. Después del abandono en Canadá, en el que no tuvo ninguna responsabilidad, también en Mónaco pagó una penalización debida a un error en boxes del que Mercedes asumió completamente la culpa.

Russell fue de hecho uno de los muchos pilotos penalizados con cinco segundos por haber superado el límite de velocidad en el pit lane cuando entró en la vuelta 31 para intentar el undercut sobre Isack Hadjar. Al cortar la entrada del pit lane superó el límite por apenas 0,1 km/h, exactamente igual que otros cuatro pilotos.

George Russell, Mercedes Foto di: Luca Barsali - NurPhoto - Getty Images

Hubo un error de comunicación interna

La regla prevé que la sanción se cumpla en la siguiente parada en boxes, pero cuando Russell volvió a entrar en boxes bajo Safety Car después del accidente de Lance Stroll, los mecánicos de Mercedes no "aplicaron" la penalización. El error del equipo provocó una sanción aún más dura: un drive through que comprometió definitivamente su carrera, también porque solo pudo cumplirlo después de la bandera roja.

Hablando después de la carrera, el Team Principal Toto Wolff confirmó que se trató de un error del equipo a nivel de comunicación: "Es claramente un error nuestro. Debemos revisar la comunicación, entender si esperábamos que entrara, porque por lo que recuerdo se hablaba de quedarse fuera y no parar. Pero en cualquier caso hay que estar preparados para detenerlo cinco segundos, y no lo estábamos".

Pero ¿cómo se generó esta confusión? En el momento en que se comunicó la entrada del Safety Car, Russell acababa de superar la zona de la Piscina y en Mercedes se eligió no entrar. Probablemente no habría habido tiempo material para preparar el juego de neumáticos sin perder aún más margen.

Sin embargo, en la vuelta siguiente, con Stroll estrellado contra el muro en la última curva, dirección de carrera impuso a todos los coches pasar de todos modos por el pit lane, haciendo de repente mucho más conveniente efectuar una parada en boxes. Aquí es donde nace el nudo central de la confusión en Mercedes.

George Russell, Mercedes-AMG W17 Foto di: Erik Junius

Russell debería haberse quedado fuera y la parada en boxes no estaba prevista

En el momento en que dirección de carrera comunicó que todos los coches tendrían que pasar por el pit lane, ambos Mercedes (con Antonelli delante y Russell justo detrás doblado) se encontraban en la zona de la Piscina. El italiano disponía de un margen suficiente para entrar en boxes y efectuar la parada sin riesgos, manteniéndose de todos modos por delante de los Ferrari, por lo que parar o no no habría cambiado su carrera.

Todo, en cambio, cambió para Russell. Al tener que sacar aún más margen a Antonelli antes de la parada en boxes y al tener que cumplir una penalización de cinco segundos, existía la posibilidad real de que el británico no tuviera tiempo material para parar en boxes y volver a pista por delante de Isack Hadjar en caso de que el francés hubiera elegido quedarse en pista para ganar la posición.

Y es exactamente lo que ocurrió, porque Hadjar decidió no parar y continuó con los neumáticos duros. Esto generó la confusión en el box de Mercedes: inicialmente Russell debería haberse quedado fuera como confirman las radios del equipo, pero la comunicación de último segundo por parte de la FIA, que imponía el paso obligatorio por el pit lane, cambió los planes, tomando al equipo desprevenido.

"Recibí el drive‑through porque al final hubo mucha confusión. Tenía que quedarme en pista, pero luego la FIA hizo pasar a los coches por el pit lane" – contó Russell -. "Le preguntaba al equipo: '¿Paro por los neumáticos o no?', no recibí respuesta, pero vi allí mi juego. Todo ocurrió demasiado deprisa e imagino que el mecánico no recibió el mensaje de que tenían que dejar el coche parado durante cinco segundos".

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Hay un tecnicismo que no permitió cumplir la penalización después

En efecto, a pesar de que Russell había pedido varias veces indicaciones sobre qué hacer, nunca recibió una comunicación clara sobre el hecho de que, una vez entrado en el pit lane, tendría que detenerse para efectuar la parada en boxes. Como explicó él mismo, solo cuando vio el juego de neumáticos listo en su posición decidió parar.

Mientras los mecánicos de la delantera derecha esperaron inicialmente antes de tocar el coche, hasta el punto de que se ve claramente a uno de ellos hacer una señal al compañero con la pistola para que esperara a cumplir la penalización, los demás empezaron en cambio de inmediato el cambio del neumático. En ese momento cumplir los cinco segundos se volvió imposible.

En la vuelta siguiente, Russell había propuesto al equipo volver a entrar en boxes para cumplir correctamente la penalización, pero ya era demasiado tarde y se entró en el terreno de los tecnicismos reglamentarios. La normativa prevé de hecho que el piloto deba cumplir la sanción en la primera ocasión útil en que entra en el pit lane, a menos que esté obligado a pasar detrás del Safety Car, como en este caso.

De hecho, si el inglés no se hubiera detenido para cambiar neumáticos, habría podido entrar en la vuelta siguiente, efectuar la parada en boxes, cumplir la penalización y volver a pista alrededor de la octava posición, llevándose de todos modos algunos puntos. Pero en el momento en que decidió detenerse, el reglamento imponía que la sanción se cumpliera en esa misma ocasión: al no haberlo hecho, se le impuso una penalización adicional, aún más dura, que lo hizo caer definitivamente fuera de la zona de puntos.

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