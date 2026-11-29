Fórmula 1 GP de Qatar

George Russell: Necesito convertir la pole del GP de Qatar en victoria tras actuaciones “bastante malas” en 2026

George Russell busca ganar impulso de cara a 2027, empezando por convertir la pole del GP de Qatar en su primera victoria desde Azerbaiyán

Haydn Cobb

Publicado: 29 nov 2026, 11:50

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George Russell admite que necesita convertir su pole position del Gran Premio de Qatar en victoria para generar impulso, después de algunas actuaciones "bastante malas" en carrera al final de esta temporada de Fórmula 1.

El piloto de Mercedes logró su primera pole desde el GP de Azerbaiyán de septiembre, una carrera que luego ganó, y reconoció que debe hacer lo mismo en Qatar tras una racha de malas actuaciones.

Russell, que ha largado desde la primera fila en las últimas tres rondas ya sea por mérito propio o por penalizaciones aplicadas a otros pilotos, no ha logrado subir al podio desde su triunfo en Bakú hace más de dos meses, mientras veía a su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, encaminarse al título de pilotos.

El británico también cayó al cuarto puesto compartido en la clasificación actual del campeonato, igualado en puntos con Lando Norris pero por delante por desempate, y ha sido claro sobre la necesidad de encontrar impulso en las rondas finales de esta temporada para lanzar un renovado intento por el título en 2027.

La clave para esa tarea ha sido compenetrarse con su coche de F1 de Mercedes, algo que no ha podido hacer de forma constante durante toda la temporada, pero sintió que todo encajó en Qatar, lo que le permitió conseguir la pole por delante de Antonelli.

"Simplemente tenía muchísima confianza en el auto, algo que venía extrañando desde hace un tiempo", dijo Russell. "Pero estoy contento, ya es la cuarta carrera consecutiva en la que estoy en la primera fila [incluido Qatar].

"Han sido un par de buenas carreras los sábados por la tarde para mí, así que solo necesito intentar convertirlo mañana porque los domingos han sido bastante malos".

George Russell, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Russell agregó: "Siempre es un desafío maximizarlo, pero probablemente esta sea la mejor sensación que he tenido con el auto en toda la temporada, sinceramente. Así que, de todas las carreras que hemos hecho, completar la vuelta, esta probablemente haya sido la más sencilla de todas, simplemente porque el auto se sentía muy bien.

"[Cuando] el auto no se siente bien y estás un poco fuera de ritmo, siempre manejás por encima del límite e intentás compensar, y ahí es donde es difícil lograr vueltas limpias. Pero cada vuelta que hicimos se sintió realmente limpia, realmente buena".

Russell también señaló como un avance en Qatar la mejor comprensión de Mercedes de su paquete de mejoras estrenado en Malasia, dado que es la primera pista de alta carga aerodinámica que visita la F1 desde su inesperado viaje a Sepang como sede sustituta del GP de Bahréin.

"Ya hemos tenido cinco o seis carreras con este paquete", dijo. "Definitivamente no empezamos con el pie derecho con él.

"Red Bull ha sido excepcionalmente competitivo últimamente, pero creo que este circuito toca todos los puntos adecuados para nuestro auto. Así que creo que tenemos que mirar cómo ha sido el ritmo promedio. Definitivamente hemos mostrado muy buen ritmo por momentos.

"Kimi hizo una gran carrera en Austin. Potencialmente podríamos haber peleado por la victoria con Lando en Brasil. En México estuvimos en la primera fila, así que no es que hayamos tenido malas carreras.

"Pero creo que todos estaremos satisfechos, y será interesante llegar a Abu Dhabi si... no espero de ninguna manera la misma diferencia, pero si todavía podemos estar al frente del grupo".

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