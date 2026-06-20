Coulthard sostiene que Carlos Sainz está "mirando" para irse de Williams en 2027

El ex piloto de Fórmula 1 David Coulthard cree que Carlos Sainz ya estará evaluando sus opciones lejos de Williams, tras un inicio turbulento de la temporada 2026 para el equipo de Grove.

Sainz realizó un cambio de Ferrari a Williams en 2025 después de ser reemplazado en el equipo de Maranello por el siete veces campeón Lewis Hamilton.

Después de analizar todas las opciones sobre la mesa, Sainz finalmente se comprometió con el proyecto a largo plazo en Williams mientras el jefe del equipo James Vowles trabaja para devolver al equipo a su antigua gloria.

Sin embargo, Williams ha soportado un comienzo problemático con el reglamento de 2026. El equipo se perdió las pruebas privadas en Barcelona y llegó a las pruebas de pretemporada en Bahréin con un coche con sobrepeso. Aunque el equipo ha hecho mejoras, actualmente ocupa el octavo lugar en el campeonato de constructores con 11 puntos.

Hablando en el podcast Up To Speed, Coulthard, ganador de 13 grandes premios, argumentó que la realidad de pasar de un equipo que luchaba por podios a uno más abajo en la parrilla está empezando a hacerse sentir para el español.

"Se puede ver la frustración de los pilotos, visiblemente, supongo que un poco más en el caso de Alex (Albon), que ahora acaba de celebrar ser el piloto más veterano en carrera en Williams; eso probablemente no tenga sentido en inglés. Después de todo, soy escocés. Ha disputado más grandes premios que cualquier otro piloto para el equipo Williams", dijo el ex piloto de Red Bull.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Así que está integrado en ese equipo. Es parte del ADN y ha rendido de forma constante. Así que, supongo, su nivel de frustración será mayor que el de Carlos, que, seamos francos, definitivamente está mirando dónde está su próxima oportunidad porque ha pasado de Ferrari ganando grandes premios a Williams estando contento por sumar puntos.

"Quiere volver allí otra vez. Y ese viaje para Williams va a llevar unos años. Así que creo que tenemos que dar crédito por el progreso, pero por supuesto, es Williams y ese nombre en sí mismo, esperamos más."

El propio Sainz no ha insinuado que podría estar buscando en otra parte. El piloto de 31 años reafirmó recientemente su compromiso con Williams. "El escenario ideal y el camino ideal a seguir para mí siempre ha sido Williams y siempre ha sido ver el progreso de este equipo y seguir ayudando a este equipo a convertirse en un equipo competitivo", dijo Sainz.