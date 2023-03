Sainz tuvo "sustos" con un Ferrari impredecible en la clasificación

Cargar reproductor de audio

Leclerc fue segundo en Yeda, mientras que Sainz se quedó a más de medio segundo, quinto. Sin embargo, el español saldrá cuarto, mientras que Leclerc caerá a la 12º posición debido a su penalización en la parrilla por cambios en la unidad de potencia.

Sainz dijo que tuvo problemas con el SF-23 en el primer sector de la vuelta.

"En la FP3 me sentía bien y tenía una sensación decente con el coche", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre el déficit en la clasificación. "Pero por alguna razón el sector uno ha sido una gran debilidad principal para mí hoy".

"No conseguía que los neumáticos me dieran la sensación de empujar en las curva uno y dos y en las de alta velocidad, y cada vez que empujaba un poco más me movía y tenía grandes sustos".

"Así que al final, me quedé a tres o cuatro décimas, que es mucho para un sector, así que está claro que hay algo ahí que no entendí, o que no encajé".

"He jugado mucho con las vueltas de preparación, con las vueltas de salida, y nunca he encendido los neumáticos en el primer sector. En los sectores dos y tres he estado realmente bien, así que sin este problema mañana creo que podremos tener un buen día".

En cuanto al equilibrio del coche, añadió: "No es el tren trasero más predecible que he pilotado en mi vida. Todavía no estoy seguro de si es el coche o la preparación de los neumáticos en el sector uno. Todavía tenemos que investigarlo un poco".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Los pilotos de Ferrari fueron un discreto noveno y décimo el viernes, y Sainz confirmó que el equipo se había concentrado en el rendimiento en tandas largas durante el fin de semana, en lugar de ir por tiempos.

"Sí, nos estamos centrando mucho en preparar la carrera, así que quizás podríamos haber llegado un poco más preparados a la clasificación, y quizás esto me costó un poco", dijo.

"Pero creo que Charles demostró de lo que es capaz el coche, así que, si hubiéramos tenido un día limpio, mañana estaríamos saliendo P2".

"No tuvimos una gran clasificación, tuve que usar dos juegos en la Q2 por ese susto, y luego no tenía dos juegos nuevos para la Q3. En realidad decidimos ahorrarnos uno".

Sainz estuvo de acuerdo en que el ritmo de Leclerc es un impulso para el equipo después de un difícil comienzo de temporada.

"Sí, son muy buenas noticias. Todavía no es donde queremos estar porque nos gustaría ser P1 y P2, todavía muestra que tenemos algunas debilidades aquí y allá. Pero también Max (Verstappen) no estuvo en la lucha. Todavía creo que podemos tener un día de carrera fuerte mañana, e ir desde allí".

"Creo que tenemos el potencial, creo que el ritmo de carrera debería ser mejor. Así que seamos pacientes, pero creo que podemos aspirar a un podio mañana".

