Sainz: España expuso las debilidades de Ferrari con los neumáticos

Sainz se clasificó segundo el sábado para su carrera de casa, pero como ha sido el caso en grandes premios anteriores, el ritmo de carrera de Ferrari no fue competitivo en el veloz circuito de Barcelona y terminó ampliamente superado por Mercedes en la gestión de los neumáticos.

Después de una temprana primera parada en boxes, Sainz pasó de los neumáticos blandos a los duros, lo que permitió a Lewis Hamilton, de Mercedes, pasarlo con unos medios más frescos y rápidos.

Su compañero de equipo, George Russell, también siguió a Hamilton para conseguir un doble podio de Mercedes por detrás del líder Max Verstappen, y Sainz fue relegado a la quinta posición en las últimas vueltas por el segundo Red Bull de Sergio Pérez, que había salido 11º.

Mientras Sainz perdía terreno poco a poco, su compañero de equipo Charles Leclerc luchaba por avanzar después de arrancar desde el pitlane, terminando justo fuera de los puntos en 11º posición.

Sainz dijo que la carrera puso de manifiesto la propensión de Ferrari a desgastar sus neumáticos, un problema recurrente que se vio agravado por las numerosas curvas de alta velocidad a la derecha de Barcelona, que fueron duras con los neumáticos del lado izquierdo.

"Sinceramente, me he pasado toda la carrera gestionando los neumáticos porque sabemos que somos muy duros con ellos y con este circuito de alta graduación, simplemente no podía empujar", dijo Sainz.

"Sabemos que es un punto débil de nuestro coche, y en un circuito de alta temperatura y con una carrera a dos paradas, nos hemos pasado toda la carrera gestionando los neumáticos, intentando llegar a las vueltas objetivo de los stints y quedándonos cortos en algunos de ellos".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Los puntos débiles de nuestro coche cobran vida en un circuito como éste, con las curvas de alta velocidad y lo duros que somos con los neumáticos. Pero también demuestra que ayer debimos hacer una vuelta bastante buena".

"Creo que hoy ha sido de nuevo, un poco de vuelta a donde está el coche en este momento en ritmo de carrera, y sí, probablemente este tipo de pista no es genial para nosotros".

El ritmo de carrera de Ferrari fue un revés después de introducir mejoras integrales este fin de semana, con sidepods renovados.

Sainz alabó a su equipo por acelerar las actualizaciones y cree que Ferrari simplemente no ha sido capaz de explotarlas todavía porque ha llevado las nuevas piezas a su "circuito más débil" de 2023 hasta ahora.

"Es difícil de decir", respondió cuando se le preguntó si las actualizaciones habían tenido el efecto deseado.

"Sé que la fábrica hizo un esfuerzo tremendo para traerlas. Probablemente las trajimos a nuestro circuito más débil de esta temporada por las características de la pista. Así que probablemente aún no hemos visto lo mejor de ellas".

"Sigo creyendo que con el rebote y la debilidad de alta velocidad que tenemos nunca íbamos a ser muy competitivos por aquí".

"Así que es demasiado pronto para decirlo, pero creo que han hecho un esfuerzo tremendo para traerlas, así que me quito el sombrero ante toda la fábrica, sigamos empujando y sigamos mejorando".

