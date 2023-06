Sainz quiere resolver su futuro en Ferrari y niega charlas con Audi

El español, cuyo contrato actual con la escudería italiana se extiende hasta finales de 2024, ya ha sido señalado como posible candidato a unirse a Audi cuando el fabricante alemán complete su adquisición de la escudería Sauber.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Sainz dijo que las actuales especulaciones que lo vinculan con Audi son erróneas, ya que no ha habido conversaciones al respecto.

En cambio, Sainz dice que está listo y dispuesto a comprometerse con un contrato más largo en Ferrari, ya que cree que la escudería tiene todo lo necesario para lograr el éxito en la F1.

Aunque no necesita apresurar las discusiones y podría esperar hasta la próxima temporada para resolver las cosas con respecto a un nuevo contrato, Sainz tiene claro que quiere evitar competir en 2024 sin saber dónde está su futuro en la F1.

"No voy a mentir, no me gusta entrar en mi último año de contrato sin saber realmente dónde voy a competir el próximo año", dijo.

"Pasé por ese proceso tanto con Red Bull como con Renault, y sé que no es lo ideal como deportista y como piloto. Simplemente no es lo correcto. Y por eso he puesto este invierno como referencia para intentar resolver mi futuro".

"Mi prioridad, y mi principal objetivo, es ganar algún día con Ferrari. Y creo que lo he dejado claro, muy, muy a menudo. Y por eso les daré prioridad este invierno".

Sainz ha negado los rumores que le vinculan a un fichaje por Audi. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Si no, también será el momento de buscar en otra parte. Pero esa es mi prioridad y lo que quiero solucionar en invierno".

Sainz se ha visto vinculado a Audi en varias ocasiones, y su velocidad, experiencia y enfoque inteligente de las carreras lo han convertido en uno de los principales candidatos para su entrada en 2026.

Sin embargo, Sainz cree que las historias de que se está preparando un acuerdo no se basan en la realidad, y en su lugar han sido lanzadas por individuos que esperan hacerse un nombre por sí mismos.

"Sinceramente, creo que hay semanas en la F1 en las que no hay nada de lo que hablar", dijo. "No sé si es clickbait o tal vez periodistas más pequeños tratando de traer una historia para ganar notoriedad, y hacer que su página más pequeña tenga más éxito porque pueden decir: 'Yo fui el primero en decir que Carlos estaba en Audi en 2026'.

"Sinceramente, creo que es algo relacionado con eso, porque no entiendo de dónde vienen los rumores. No significa que vaya a ir, o que no vaya a ir, es imposible decirlo. Pero sé de hecho que ahora mismo no estoy hablando con nadie que no sea Ferrari".

Aunque Ferrari ha soportado algunos retos esta temporada, con su SF-23 siendo irregular en las carreras, Sainz está convencido de que tiene la capacidad de recuperarse.

Dice que la mentalidad y el enfoque de vuelta a la fábrica son exactamente lo que él cree que se necesita para desbloquear las respuestas necesarias para mejorar su rendimiento en pista.

"Creo que el equipo se encuentra en un buen momento", afirma. Todavía estamos experimentando algunos cambios internos, como se ha visto desde la llegada de Fred (Vasseur)".

"Ha habido algunos cambios aquí y allá que estamos reorganizando. Pero la forma en que funciona la fábrica en combinación con el equipo de carreras, creo que está en un buen momento. Por eso no creo que haya falta de entendimiento en el equipo. Esto no me preocupa".

"Realmente nos estamos centrando en entender la varita mágica de por qué somos lentos en las carreras. Una vez que entendamos eso, todo será mucho más fácil para todos".

