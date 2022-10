"Esa última media décima siempre cae del otro lado", se lamenta Sainz

Cargar reproductor de audio

Después de regresar al podio en el Gran Premio de Singapur, el piloto español del equipo italiano llegó a la clasificación del Gran Premio de Japón con el objetivo de cosechar la segunda pole position de su carrera deportiva.

Desde un principio, Ferrari demostró estar como mínimo al nivel de Red Bull, aunque este fin de semana parece que en el equipo de las bebidas energéticas solo uno de sus dos piloto está logrando sacar el máximo rendimiento del RB18, Max Verstappen.

El piloto neerlandés, que lidera el mundial y que este domingo podría conquistar su segundo título en la máxima categoría del automovilismo, consiguió la pole en Suzuka con un tiempo de 1:29.304, por delante de Charles Leclerc y del propio Carlos Sainz, que finalmente cruzó la bandera a cuadros en la tercera posición a solo 0.057 segundos del poleman.

Nada más bajarse de su Ferrari F1-75, el piloto español admitió haber tenido buenas sensaciones al volante de su monoplaza, pero lamentó el hecho de haber perdido otra pole por una diferencia mínima, algo que se ha convertido en costumbre esta temporada.

"Bien, ha ido bastante bien, la verdad es que he ido cómodo con el coche, he hecho vueltas bastante buenas, pero otra vez esa media decimita que nos falta para conseguir una pole en seco".

"Me da bastante rabia, porque veo que está muy cerca, llevo así ya unas cuantas carreras, pero por alguna razón esa última media décima siempre cae del otro lado".

"Me quedo con lo positivo, he hecho una vuelta bastante buena, una pena la última chicane que se me ha ido una décima o una décima y media y eso nos ha costado obviamente la pole, pero a todos seguro que en algún lado se les ha escapado algo", añadió el piloto #55 de Ferrari.

Pensando ya en la carrera del domingo, Carlos Sainz reconoció que si quieren derrotar a Verstappen, tendrían más posibilidades con una carrera loca en condiciones cambiantes.

"Tanto en seco como en mojado este fin de semana estoy yendo rápido, así que espero estar en la lucha mañana. Ahora hay que esperar a ver qué hacen el viento y la lluvia, que están llegando".

"Me da igual, si queremos batir a Max, sabemos que en seco y en carrera van muy rápido, además de que cuidan mejor los neumáticos, así que igual una carrera mixta, en la que pasa un poco de todo, podemos aprovecharla. Pero va a estar todo muy cerca entre los tres", concluyó.

En estos momentos, Sainz se encuentra en la quinta posición del campeonato de pilotos con 202 puntos, a solo uno de distancia de George Russell, a 33 de Sergio Pérez y a 35 de su compañero Leclerc, por lo que todavía podría terminar la temporada como subcampeón del mundo si consigue encadenar una buena racha de resultados en este final de año.

