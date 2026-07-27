Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Hungría

Usuarios de X corrigen a Carlos Sainz con una Nota de la Comunidad tras el choque con Piastri en Hungría

Carlos Sainz recibió una Nota de la Comunidad en X después de atribuir a un problema con el sistema de banderas azules la colisión que protagonizó con Oscar Piastri durante el Gran Premio de Hungría.

Lydia Mee
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, piloto de Williams, ha sido objeto de una humillante 'Nota de la Comunidad' en la plataforma de redes sociales X tras explicar su colisión con Oscar Piastri durante el Gran Premio de Hungría.

El incidente ocurrió en la vuelta 38 en el Hungaroring. Piastri, de McLaren, que había tomado el liderato en la primera vuelta de manos de su compañero de equipo Lando Norris, intentaba poner una vuelta abajo a Sainz mientras el piloto de Williams estaba en su propia batalla por la 17ª posición con Fernando Alonso. Sainz se desplazó hacia la trazada de Piastri en la curva 2, lo que provocó contacto entre los dos coches.

Los comisarios de la FIA investigaron el choque e impusieron al piloto español una penalización de cinco segundos, al determinar que fue el culpable de causar una colisión. Tras la carrera, Sainz abordó el incidente en X, atribuyendo el contacto a un fallo técnico en el sistema de banderas azules.

También lee:

"Hice una carrera sólida, pero hubo un problema con el sistema de banderas azules. Oscar apareció en mi punto ciego mientras luchaba con Fernando y nos tocamos", escribió. "Luego perdí terreno con la penalización y la doble parada bajo VSC [coche de seguridad virtual]. Mucho trabajo por hacer. ¡Volveremos más fuertes!"

Pero la función de contexto impulsada por la comunidad de X colocó una nota correctiva en la publicación de Sainz.

 

"Los comisarios de la FIA determinaron que el equipo informó a Sainz de las banderas azules para el coche 81 y lo consideraron plenamente responsable de la colisión, aplicando una penalización de cinco segundos pese al factor atenuante de la visibilidad limitada", señaló la 'Nota de la Comunidad'.

En el momento de escribir estas líneas, la publicación había sido vista más de 520.000 veces. "Amigo, te están machacando con la nota de la comunidad", comentó una persona, mientras que otra añadió: "Maldita sea, Carlos. ¿Te cayó una penalización y una Nota de la Comunidad?"

Piastri finalmente se retiró de la carrera debido a un problema en la caja de cambios, y Sainz terminó 18º. Norris logró su primera victoria de la temporada y estuvo acompañado en el podio por Max Verstappen en segundo lugar y Kimi Antonelli en tercero.

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo “Aston Martin no está lejos de Alpine, Racing Bulls y Audi”, avisa Montoya

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

Norris habría ganado en Hungría incluso sin los problemas de Piastri, dice Hinchcliffe

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Norris habría ganado en Hungría incluso sin los problemas de Piastri, dice Hinchcliffe

Ralf Schumacher apunta contra Ferrari tras la decepción de Hamilton en Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Ralf Schumacher apunta contra Ferrari tras la decepción de Hamilton en Hungría

Martin Brundle elogia el "pensamiento lateral" de la F1 por el regreso a Malasia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Martin Brundle elogia el "pensamiento lateral" de la F1 por el regreso a Malasia
Más de
Carlos Sainz

Sainz califica su accidente con Piastri en Hungría como "una cosa de carrera que a veces sucede"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Sainz califica su accidente con Piastri en Hungría como "una cosa de carrera que a veces sucede"

Piastri critica el "inaceptable" incidente con Sainz que le costó la victoria en Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Piastri critica el "inaceptable" incidente con Sainz que le costó la victoria en Hungría

Cómo un fallo en el sistema de banderas azules fue una pesadilla en el GP de Hungría 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Cómo un fallo en el sistema de banderas azules fue una pesadilla en el GP de Hungría 2026
Más de
Williams

Por qué Sainz solo recibió cinco segundos de sanción tras golpear a Piastri en Hungría

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Por qué Sainz solo recibió cinco segundos de sanción tras golpear a Piastri en Hungría

Sainz insta a Williams a inspirarse en Aston Martin para salir del pozo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Sainz insta a Williams a inspirarse en Aston Martin para salir del pozo

Williams "solo puede soñar" con un avance como el de Aston Martin, admite Albon

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Williams "solo puede soñar" con un avance como el de Aston Martin, admite Albon

Últimas noticias

Explicado: el problema de software que provocó la mala largada de Russell en el GP de Hungría

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Explicado: el problema de software que provocó la mala largada de Russell en el GP de Hungría

"Siempre estamos al límite" – Red Bull admite que no le dio a Verstappen "un coche con el que apretar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
"Siempre estamos al límite" – Red Bull admite que no le dio a Verstappen "un coche con el que apretar"

Usuarios de X corrigen a Carlos Sainz con una Nota de la Comunidad tras el choque con Piastri en Hungría

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
Usuarios de X corrigen a Carlos Sainz con una Nota de la Comunidad tras el choque con Piastri en Hungría

“Aston Martin no está lejos de Alpine, Racing Bulls y Audi”, avisa Montoya

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Hungría
“Aston Martin no está lejos de Alpine, Racing Bulls y Audi”, avisa Montoya