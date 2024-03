Sainz señala como una "sorpresa" terminar cerca de Pérez en Bahréin

Max Verstappen inició su defensa del título de forma dominante, guiando su RB20 desde la pole position hasta la victoria por 22,4 segundos sobre su compañero de equipo, Sergio Pérez, consiguiendo también un punto extra por la vuelta rápida.

Sainz completó el podio a 2.5 segundos del mexicano en una carrera donde el español adelantó en dos ocasiones a su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, en la curva 1, mientras lucha por conseguir el coche más competitivo posible para 2025 ahora que Lewis Hamilton ocupará su lugar en el equipo italiano.

Sainz fue capaz de mantenerse a la estela de Pérez, que arrancó quinto, durante la segunda mitad de la carrera a pesar de montar los neumáticos C3 Pirelli, más duros y teóricamente más lentos, además de tener que lidiar con una dirección desalineada tras un toque con el mexicano en la curva 1 de la carrera.

Por ello, Sainz reconoció que fue una "grata sorpresa" poder darle al vigente campeón de constructores algo de lo que preocuparse durante las 57 vueltas del gran premio.

"Hoy me he sentido muy bien. La salida no fue ideal, pero a partir de ahí, simplemente gestioné bien mis neumáticos y luego, a partir de ahí, pude hacer mi ritmo, adelanté a dos o tres coches de camino al podio y luego mantuve el ritmo de un Red Bull allí al final, lo que fue una grata sorpresa".

"Aún así, no es suficiente. No estamos donde queremos. Pero un buen paso adelante en comparación con el año pasado y un sólido comienzo de temporada".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pérez indicó que Sainz recibió una pequeña ayuda, ya que el piloto de Red Bull tuvo que gestionar un deslizamiento excesivo entre los compuestos de neumáticos, además de un problema de frenado del motor.

Sainz, en comparación, consideró que su Ferrari SF-24 se asentó en los neumáticos duros, ya que pudo mantener las temperaturas bajo control.

"Teníamos un plan muy claro usando el blando y luego dos duros".

"Con el duro en nuestro coche, nos sentimos un poco más cómodos porque se sobrecalienta menos, se degrada menos".

"Es un neumático un poco más complicado con el calentamiento y con el bloqueo delantero. Pero una vez que conseguimos que funcione en nuestro coche, puedes empujar con él".

"En el Red Bull, se pueden ver diferentes características, diferentes opciones de estrategia, pero creo que esa es la belleza de la F1. Hoy hemos podido jugar un poco con la estrategia".

