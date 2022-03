Vettel da positivo por COVID-19 y lo reemplaza Hulkenberg en Bahréin

En la mañana previa al inicio del Gran Premio de Bahréin 2022 de Fórmula 1, el equipo Aston Martin anunció el positivo por COVID-19 de su piloto titular Vettel.

El alemán será baja en la primera cita del año debido a su contagio, y su sustituto será un viejo conocido del Gran Circo, su compatriota Hulkenberg.

El germano se pondrá al volante del AMR22 en la prueba inaugural en Sakhir, como la propia escudería anunció a través de sus redes sociales.

UPDATE: Sebastian Vettel has tested positive for COVID-19 and will therefore not be taking part in the 2022 #BahrainGP.



Replacing him in the AMR22 will be Reserve Driver @HulkHulkenberg, who will be in the car from FP1 onwards. #F1 pic.twitter.com/36wnI8LUAC